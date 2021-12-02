وزيرة الهجرة تستقبل بلاسخارت و تبحثان أوضاع العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، في مكتبها وسط العاصمة بغداد ، وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات العلاقة بأوضاع العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية والبولندية والليتوانية والتعامل معهم وفق المعايير الدولية واحترام مبادئ حقوق الإنسان .

وقالت الوزيرة ان “الحكومة خصصت مبالغ مالية لتسهيل عودة العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا طوعا إلى البلاد” .

وأضافت السيدة جابرو “لقد نجحنا لغاية الآن في إعادة العراقيين ضمن رحلات جوية استثنائية وعبر الخطوط الجوية العراقية ” .

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