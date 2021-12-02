تغلب المنتخب الأردني على نظيره السعودي بهدف دون رد، في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب فيفا 2021. والمقامة في قطر، على استاد المدينة التعليمية.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمود مرضي في الدقيقة62.

وأكمل كل منتخب المباراة بعشرة لاعبين، بعد أن أشهر الجامبي باكاري جاساما حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة للأردني إحسان حداد في الدقيقة 53. كما أشهر البطاقة الحمراء في الدقيقةة73 للسعودي خليفة الدوسري، لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

ويتصدر المغرب المجموعة الرابعة، ويأتي الاردن ثانيا بفارق الأهداف، ويبقى المنتخبان السعودي والفلسطيني بدون رصيد.