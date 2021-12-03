الآلوسي: داعش يستغل الفراغات والفوضى الامنية التي يتعمدها الخاسرون في الانتخابات

اكد السياسي العراقي وزعيم حزب الأمة العراقية مثال الألوسي، اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش الارهابي يستغل الفراغات والفوضى الامنية التي يتعمدها الخاسرون في الانتخابات الاخيرة، في اشارة الى الهجوم الذي شنه تنظيم داعش مساء أمس في قرية كوردية فاصلة بين محافظتي أربيل ونينوى والذي اسفر عن استشهاد عدد من المدنيين ومقاتلي البيشمركة.

وقال الألوسي في تغريدة له عبر (تويتر) : “وبتعمد الخاسرين انتخابيًا بخلق فراغات وفوضى امنية يستغلها داعش الارهاب بهجوم جبان على المدنيين في جبل قرجوخ أدى الى 12 شهيداً من المدنيين والبيشمركة الابطال “.

واضاف “أحر التعازي لأهلنا الكورد بهذا الحدث الجلل والمجد والخلود للشهداء الأبرار والخزي والعار على الارهاب ومسببيه”.

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