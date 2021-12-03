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الأمم المتحدة: تعزيز التنسيق والتعاون ضروري في المعركة ضد الإرهاب

اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) يوم الجمعة، على اهمية تعزيز التنسيق والتعاون الأمني في المعركة ضد الإرهاب.

وجاء ذلك تعليقا على الهجوم الذي شنه تنظيم داعش ليلة أمس الخميس في قضاء مخمور واسفر عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين ومن قوات البيشمركة واصابة اخرين بجروح.

وجاء في تغريدة للبعثة “خالص تعازينا لمن فقدوا أحباءهم في هجوم الليلة الماضية الشنيع في مخمور؛ ونتمنى للجرحى الشفاء التام والعاجل”.

ودعت البعثة الى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني ضروري في المعركة المستمرة ضد الإرهاب.

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