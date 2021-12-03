الرئيس بارزاني: من الضروري إعادة النظر بخطوط الدفاع و “سنثأر لشهدائنا”

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، على ضرورة اعادة النظر في خطوط الدفاع لقوات البيشمركة، والثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا ضحايا في الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية على حدود بلدة مخمور وهي من المناطق التي تقع خارج ادارة اقليم كوردستان أوماتسمى بـ(المتنازع عليها)، والذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة،.

وقال الرئيس بارزاني في بيان : «يجب اعادة النظر وإجراء تدقيق أكثر في شؤون قوات البيشمركة وخطوط الدفاع واتخاذ الإجراءات الضرورية امام اي تقصير موجود».

مشدداً على «ضرورة الثأر لدماء الشهداء».

واستشهد مساء امس الخميس 13 شخصا من المدنيين وقوات البيشمركة واصيب 5 آخرون، على اثر هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش على قرى تابعة لقضاء مخمور، كما أعلنت مديرية الصحة في العاصمة اربيل.

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