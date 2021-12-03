العراق.. قتلى وجرحى بهجوم لـ”داعش” في إقليم كردستان

أحد عناصر قوات البيشمركة في كردستان العراق – أرشيف

ذكر شهود عيان ومصادر عراقية مطلعة أن عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي شنوا هجوما على قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قرة جوغ في قضاء مخمور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال سيروان بارزاني مسؤول محور مخمور كوير، إن “داعش شن هجومين يوم الخميس، فيما لا تزال عملية مواجهة التنظيم مستمرة”.

وأضاف أن “هناك قتلى وجرحى من المدنيين وقوات البيشمركة”، دون أن يذكر عدد الضحايا.

وقال شاهد عيان رفض الكشف عن اسمه: “هاجم عناصر من داعش منزلا في قرية لهيبان مستخدمين قاذفات (آر بي جي)، وهناك قتلى ومصابون”.

وقال أحد أهالي قرية لهيبان أمام مستشفى الطوارئ في أربيل: “لقي 3 من أبناء عمومتي مصرعهم، وجميعهم أخوة جراء الهجوم”.

وعلى الرغم من إعلان النصر على “داعش” عام 2017 واستعادة كامل الأراضي التي سيطر عليها عام 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات إرهابية بين الحين والآخر.

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