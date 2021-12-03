الكويت تشكر العراق لجهوده بملفي الأسرى والمفقودين

قدمت دولة الكويت، الشكر للحكومة العراقية، وأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية واللجنة الدولية للصليب الاحمر وبعثة الامم المتحدة، لدعم جهود اللجان التي اسهمت في تحديد مصير الاسرى الكويتيين.

وذكر بيان لوكالة الانباء الكويتية “كونا”، ان “الكويت أحاطت، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بمستجدات ملفي الاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى».

واضاف، أن “ذلك جاء وفق رسالة وجهها مندوب الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي، استنادا إلى أحكام قرار مجلس الامن 2017 لعام 2013».وذكرت الرسالة، بحسب البيان، أنه “في 18 تشرين الثاني 2021 تم تحديد مصير 19 شهيداً من الاسرى والمفقودين بعد التعرف على هوياتهم بعملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية».

وأوضحت، أن “عملية الاستعراف تقوم بها الادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت على الرفات التي تم تسلمها من العراق لينضم اصحابها بعدها الى قائمة شهداء الكويت ممن سبق الاعلان عن التعرف على رفاتهم».

وأعربت الرسالة، عن “التطلع إلى انتهاء هذه المأساة الانسانية في أقرب وقت”، مؤكدة أن “الكويت ستستمر في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى».

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