الناطق العسكري باسم الكاظمي: الهجوم على “قرية خضرجيجة” لن يمر دون قصاص

أكد الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، إن هجوم داعش على قرية جنوبي أربيل لن يمر دون عقاب، مشددا على أن قوات البيشمركة تعمل جنبا الى جنب مع اخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن.

وذكر اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله في بيان ؛ أن “القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرچوغ والذي راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح”.

وأضاف رسول؛ أنه “في الوقت الذي ينعى فيه السيد القائد العام للقوات المسلحة هؤلاء الشهداء الأبرار ويعزي أسرهم ومحبيهم بهذا الحادث، فإن سيادته يؤكد أن هذا الهجوم الغادر لن يمر دون القصاص العادل من المجرمين الإرهابيين الذين اقدموا على هذا العمل الجبان”.

ونقل رسول عن القائد العام تأكيده “أن قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا الى جنب مع إخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق”

وشدد الكاظمي وفقا لبيان ناطقه العسكري؛ على ان “العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل او بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية.

واكد السيد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون او الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية”.