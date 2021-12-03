حكومة الإقليم تبدي استعداداً تاماً للتعاون مع بغداد لسد الثغرات الأمنية بمناطق النزاع

أبدت حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف سد الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اليوم أدان فيه الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في مخمور، إنه ” بهدف وضع حد للهجمات الإرهابية المستمرة لداعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وسد الثغرات الأمنية في تلك المناطق، يتعين على الحكومة الاتحادية التنسيق وتعزيز العمل المشترك مع قوات بيشمركة كوردستان، إذ أعربت حكومة إقليم كوردستان عن استعدادها التام للقيام بما يلزم في هذا الصدد”.