عالية نصيف تبدي استغرابها من بيان الديمقراطي الكردستاني وترد على المشككين بالمؤسسة القضائية

أكدت النائبة عالية نصيف ان القضاء العراقي كان له دور مهم في إنجاح الانتخابات النيابية والحفاظ على أصوات الناخبين والتعامل مع الطعون بحيادية وأمانة .

وقالت في بيان اليوم :” في الوقت الذي نستغرب فيه من البيان الصادر من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قال فيه ان تمديد فترة الطعون جاءت بقرار سياسي وبتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية، نرى عكس ذلك، فلولا الدور المهم للقضاء لما نجحت الانتخابات “.

وأضافت :” نرفض أية محاولة مغرضة للتشكيك بالقضاء العراقي من أية جهة كانت، بل يجب على الجميع الإقرار بأن القضاء كان له دور مهم في سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط