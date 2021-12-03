مديرية اجرام الانبار تواصل احتجاز مراسل صحفي دون مذكرة اعتقال او تهمة

اعتقلت مديرية اجرام محافظة الانبار مراسل قناة العهد الفضائية حميد مجيد الفهداوي، امس الاربعاء دون تهمة او مذكرة اعتقال، وما يزال محتجزا حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من الزملاء الصحفيين في الانبار تلقي الفهداوي اتصالات هاتفيا مساء امس الأربعاء، من مدير مديرية اجرام الانبار العقيد طارق عماد، دعاه فيها لتناول فنجان قهوة في المديرية لمناقشة موضوع هام، فتوجه المراسل الى المديرية واودع على الفور في سجن داخل المديرية.

وقال احد الزملاء للجمعية ان المراسل المحتجز تعرض في الاونة الاخيرة الى مضايقات من جهات سياسية متنفذة في الانبار، بعد تسليطه الضوء في تقاريره الصحفية على الواقع الخدمي للمناطق المتروكة البعيدة عن مركز المدينة، والتي تعاني من سوء الخدمات واهمال المسؤولين، وتكشف الوجه الاخر للمحافظة، وهو لا ينسجم مع ما يسوق له المسؤولين في المحافظة من صورة عمرانية وتنموية متقدمة عن غيرها من المحافظات.

من جهتها اكدت مدير العلاقات في قناة العهد د. رائدة العكيلي، ان “اعتقال مراسلهم في الانبار جاء على خلفية التقارير الصحفية التي يتناول فيها الصحفي الاوضاع والخدمات المتردية في الانبار، الأمر الذي تسبب بغضب الجهات المختصة والمسؤولين في الانبار، ما دفعهم الى اعتقال الصحفي ومنعه من أداء مهامه”.

وترد الى الجمعية شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين في الانبار حول تعرضهم لمضايقات من قبل الحكومة المحلية لمنع الصحفيين من اداء عملهم، وزيادة الأنماط الرقابية اللادستورية على عملهم.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين اعتقال الصحفي، وتعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي، ومخالفة وتطاولا على الدستور، الكافل لحرية العمل الإعلامي والصحفي بكل اشكاله.

وتطالب الجمعية باطلاق سراح المراسل على الفور، والكف عن ترهيب الصحفيين واحتجازهم ومضايقتهم وعرقلة عملهم، وابعاد كل الصراعات السياسية عن الاسرة الصحفية، امتثالا للدستور.

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