مرة أخرى نرد على المُزَوَّر علي محسن التميمي 1/3

محمد مندلاوي

عزيزي القارئ الكريم، لقد قلنا في نهاية الحلقات الخمس التي ردينا فيها على الشخص الذي جاء اسمه في عنوان المقال، ليس من الضروري أن الشخص الذي نرد عليه أن يكون كاتباً معروفاً ويشار له بالبنان،لأن هدفنا من الرد على هؤلاء… أن نُعرف من خلال هذه الردود المواطن العربي بحقيقة الأمة الكوردية ووطنها كوردستان الذي اسمه مقترن باسمها، وننشط من خلال هذه الردود أيضاً الذاكرة القومية والوطنية لدى القارئ الكوردي والكوردستاني، وفي ذات الوقت نعرف ذلك الكاتب… بهفواته وأخطاءه التي وقع فيها وذلك بسبب عاطفته الجياشة أو بسبب تربيته العنصرية أو الطائفية.

عزيزي المتابع اللبيب، بعد نشري للحلقات الخمس التي كانت كرد مفعم على علي محسن التميمي، الذي وقع نظري على رده علينا بعد مرور عاماً كاملاً على نشره. والآن نشر رداً آخراً يحمل رقم 1، يقول فيه: الذي وصف الذين أحرقوا مقر البارتي بأبناء المتعة والدهاليز!!!.

ردي على ما قاله المفتري علي التميمي أعلاه:

لاحظ عزيزي القارئ الحصيف، كيف غير علي التميمي مضمون الكلام بعد أن بينت له وللقارئ تحريفه لكلامي الذي قام به في رده السابق، حين قولني ما لم أقله، لكنه الآن صحح التحريف الذي قام به جزئياً وقولني: الذين أحرقوا مقر البارتي بأبناء المتعة والدهليز!!!. لكن بما إنه مدلس حتى هذه المرة أيضاً لم ينقل كلامي كما قلته وهذا نصه: الذين هجموا على مقر البارتي وأحرقوه وأحرقوا علم كوردستان. أقل ما أقول عن علي التميمي هذا إنه شخص مدلس لا ينقل الحقيقة كما هي، وذلك لغاية في نفسه الـ…؟.

بعد رده علي وجدت كأنه مرتقي منبراً في حسينية ويقرأ للطامة حين جاء ببعض الأحاديث النبوية! ما علاقة هذه الأحاديث بموضعنا العقدية!، أم أن جعبتك فارغة في هذا المضمار لذا تريد أن تملأه بالأحاديث النبوية التي لا تحتاج إلى جهد جهيد؟!. أم إنه تهديد مبطن يا التميمي؟ لعلمك يا هذا، لا أنت ولا مائة مثلك ومثل الذي يقف خلفك لم ولن ولا تهزوا شعرة في جسمي. إذا لديك أدوات الرد تفضل ورد على ما قلته أنا بمداد القلم، وإلا ابلع لسان وأسكت ولا تحشر نفسك في أمور لا تجيد الخوض فيها.

يقول علي التميمي:

1- بعد تصريحيات هوشيار زيباري حول الحشد قبل سنة واشهر قام المتظاهرون الغاضبون بحرق مقر البارتي وعلم كردستان, فثارت ثائرة محمد مندولاي فكتب مقالا حاقدا حيث وصف هولاء المتظاهرين بابناء المتعة والدهاليز, فكتبت ردا بموقع السيمر نشرها المناضل صاحب الموقع د.وداد فاخر, مشكورا

, واستغرب من موقع صوت العراق الذي لم ينشرها … كما بعثت عدة مقالات قبل الانتخابات الاخيرة ولم ينشرها الموقع ايضا. وقبل ايام نشر المدعو محمد مندلاوي ردا من خمس حلقات اتهمني بتهم باطلة واخذ يشرق ويغرب ويذهب الى اهل الذمة والفتح الاسلامي الذي يسميه بالغزو الاسلامي وسارد على الافتراءات بحلقات ان شاء الله .

ردي على ما قال علي أعلاه:

يا هذا، لما لا تراجع كتباتك وتصحح الهفوات الإملائية التي فيها؟. يا ترى ماذا سيكون ردك على من يحرق العلم العراقي ويضعه تحت قدميه؟. أليست الأعلام تمثل شرف وكرامة وعزة الشعوب التي ترفعها وتنضوي تحتها؟. هل تقبل من أحد أن يضع شرفك تحت حذائه؟ أم أقل ما تقوم به إنك ترد عليه باللسان، أو بمداد القلم وتضعه في المكان الذي يناسبه حتى يتعظ ولا يكرر مثل هذه الأعمال الجبانة المنافية للأخلاق الحميدة؟. هل أن الذي يرد على من انتهك شيء مقدس لديه يكون حاقداً!!، أ هذه هي الوحدة القياسية عندكم لمعرفة الحق من الباطل، الصحيح من الخطأ؟!. لما لم تقل واحدة من هذه التهم الباطلة التي أنا قلتها! لماذا لم تقل للقارئ أين شرقت وغربت أنا. يا علي التميمي، لست أنا أسميه بالغزو الإسلامي، المؤرخون والكتاب الإسلاميون قديماً وحديثاً يقولون إنها غزو، اذهب واقرأ كتب الإسلامية، ستجد هناك غزوات وسرايا للنبي. نحن ننتظر ردك ورد غيرك إذا يوجد. أقول لمن يريد أن يعرف الحقيقة أن يقرأ رده ويقرأ ردي الذي كان بخمس حلقات وردي هذا بثلاث حلقات ثم يحكم ضميره.

وفي جزئية أخرى يقول التميمي:

2- يريد ان يثبت انه نسابة علامة متبحر بالانساب والتاريخ واللغة والنحو وغيرها, سيكتشف القراء تناقضاته التي كشفت عن معدنه حين وصفني بالغبي وساترك للقراء المحترمين كشف الغبي والذكي واترفع عن الهبوط لمستواه واستعمال نفس الكلمة يا مندلاوي يامن تحمل اسم محمد (ص) ليتك اتصفت بشي يسير من صفاته واخلاقه التي هي اخلاق القران, الله بعظمته وجبروته سمح لآبليس بالحوار, وخاطب جل وعلا المشركين بقوله ( وانا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين ) يقول ( ليعلم التميمي ان قبيلته جاءت من الجزيرة العربية ؟ هذا ان كان عربيا وتميميا كما يزعم, يقول انني لست عراقيا!! اما اذا كان من الكرد الذي استعربوا بحد السيف بعد الغزو العربي للعراق وفي صدر الاسلام هذا شي اخر).انا عربي تميمي شيعي وافتخر بتشيعي وان الرسول الاعظم (ص) من هدانا للايمان واوصانا بحب اهل بيته ونومن بظهور الحجة عج .. اما كوني عربي فهذا كتبه الله علي ان الد من ابويين عربيين مسلمين ولو كنت كرديا لما تنكرت لاصلي نعم تعلمت الكردية في الطفولة لان الشارع الذي اعيش فيه كله اكراد الا عائلتنا وربما عائلة اخرى وكان للمرحوم والدي احد عشر بيتا معظم الذين يستاجرونها اكراد وزوجتي كردية فيلية كانت تسكن بتورنتو وعن طريق احد الاخوة تم الزواج وتزوجت متاخرا عام 1989 اما ادعاءك بان الكرد اسلموا بحد السيف ماتسميه (الغزو العربي) للعراق وهو الفتح الاسلامي فلولاه لما كنا مسلمين ربما ملاحدة وعبد اوثان وزرادشيه الان نفتخر بان الله كرمنا بالاسلام ؟ هنلك دول اسلمت عن طريق التجار المسلمين الحقيقين كماليزيا واندوسيا وغيرها وراح مندلاوي يذهب الى فرضية اني كردي مستعرب وانه يعرف كرديا اسمه داري ساري الذي ذهب لرئيس عشيرة عربي ودفع له مالا ليجعله ابنه وصبح عربيا وغير اسمه واسم ابيه ليسجل ابنه في جامعة بغداد

ردي على ما سطر التميمي أعلاه:

يا علي التميمي، أ تلاحظ كيف أأتي بنص ما قلته أنت وأنشره مع مقالي وأرد عليه كل فقرة بعد أخرى؟، لماذا لم تفعل كما أني فعلت في ردي عليك؟ أتعرف لماذا لا تفعل؟ لأنك خائف، تعرف أن القراء حين يقرؤون ما قلته أنا سيلاحظون زيف إدعاءاتك الفارغة والباطلة. لا يا هذا، أنا لم أقل أني علامة قط، أنا

تلميذ صغير وبسيط من تلاميذ الأمة الكوردية العريقة لا زلت أستلهم الدروس والعبر من التراث الفكري الذي تركه الأجداد لنا. أما إذا هناك من يريد أن يناظرني عن الكورد وكوردستان فأنني على أهبة الاستعداد، وأقول له هذا الميدان يا حميدان. أحلى ما قلته يا علي التميمي، أنك ستترك للقراء أن يكتشفوا من هو الغبي. صدقني لو لم أجدك هكذا ما كنت قلته بحقك. لا أدري، هل تعلم ما معنى كلمة غبي في لغة العرب؟ أي: قليل الفطنة، والفطنة تعني الحِذق والمهارة. هل عرفت الآن معناها؟. القرآن يقول في سورة الروم آية 22: ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أن في ذلك لآيات للعالمين.هذا هو القرآن يقول خلقناكم بلغات متباينة وأشكال مختلفة، لماذا إذاً نتكلم بغير لغتنا الكوردية؟ لماذا نسمى بغير أسماءنا الكوردية؟. يا عربي الأبوين اسم إبليس يُكتب بهمزة القطع وليس المد!! أبين لك هذه الشطحة كنموذج وإلا هناك هفوات وشطحات كثيرة وقعت فيها يا علي التميمي. لا أعلم لماذا غضبت علي حين قلت لك غبي؟ ها إنك تثبت هذا، وذلك بكفرك حين تنسب لله كلاماً موجهاً لنبيه كي يقوله للمشركين به ولم يكن الكلام موجهاً مباشرة للمشركين؟، لأن الله لا يقول للمشركين إنا وإياكم لعلى هدى… قال لنبيه قل يا محمد. إن الكلام كان موجهاً لنبيه كي يقوله للمشركين. سبق وقلت لك لا تأتي بالآيات والأحاديث في أمور بعيدة كل البعد عن مواضيع عقائدية. هل أخطأت عندما قلت أن بني تميم جاءوا من شبه جزيرة العرب؟ ليس تميم بل عموم العرب موطنهم الأول الذي انطلقوا منه إلى أصقاع العالم هو الجزيرة التي تحمل اسمهم. بلا أدنى شك إذا أنت عربي لست عراقياً قحا. أنا لا يهمني أن كنت عربياً أو غير عربي، أنا وصفت انتماءك القومي ليس ألا، لا يهمني بشيء أن كنت شيعياً أو سنياً أو من أي دين أو مذهب آخر، الذي يهمني سلوكك فقط؟. الزرادشتية ليست دين وثني، أول دين توحيدي في العالم. ليس إدعاءاً بأن الكورد وغيرهم اسلموا بحد السيف، أذهب وتصفح الكتب الإسلامية، الذي تسميه فتح هل ستجد إنها (فتحت) سلماً؟ أم بالسيف؟. إن العرب استغلوا العقيدة الإسلامية من أجل مصالحهم القومية والشخصية. الآن وأمام أنظار العالم العرب يستولون على دور ومزارع الكورد في كركوك وغيرها دع مرجعك السيد علي السيستاني أن يصدر فتوى يحرم فيها هذا النهب والسلب الذي يقومون به دون وجه حق. إن تطرقي لاسم داري ساري الذي استعرب بمحض إرادته من أجل الحصول على الشهادة الجنسية العراقية كان كنموذج ليس ألا.

” إن الأحذية الثقيلة هي التي تصنع التاريخ” (مناحيم بيجن رئيس وزراء دولة إسرائيل)

يتبع

02 12 2021

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