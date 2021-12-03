مسرور بارزاني : داعش أصبح تهديداً حقيقياً ويتطلب تعاوناً ثلاثياً محكما

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الجمعة ، أن تنظيم داعش أصبح تهديداً حقيقياً على حياة أهالي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ، وذلك بعد ساعات من الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية على حدود بلدة مخمور، والذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة.

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الجمعة ، أن تنظيم داعش أصبح تهديداً حقيقياً على حياة أهالي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ، وذلك بعد ساعات من الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية على حدود بلدة مخمور، والذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة.

وقال مسرور بارزاني في بيان : ” بأسف وحزن عميقين ، وإثر هجوم إرهابيي داعش على قرية خدر جيجة في سفوح جبال قره جوخ ، استشهد عدد من المواطنين والبيشمركة الأبطال فيما أصيب عدد آخر بجروح”. مضيفاً ” وإذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء وذويهم ، فإننا نشاطرهم أحزانهم ونسأل المولى القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وعوائلهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

مردفاً ” لقد أصبح إرهابيو داعش تهديداً حقيقياً على حياة أهالي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ، مما يتطلب تعاوناً قوياً ومحكماً بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي بأسرع وقت ممكن، للمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تنامي إرهابيي داعش ومحاولات تنظيم صفوفهم ووقف هجماتهم واعتداءاهم الوحشية وحماية حياة البيشمركة وسكان تلك المناطق”.

وتابع رئيس الحكومة ” وفي هذا الإطار ، تؤكد حكومة إقليم كوردستان استعدادها لتعزيز أي تعاون وتنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الوضع في العراق بشكل عام، والمناطق التي تتعرض إلى اعتداءات داعش بشكل خاص”.

واستشهد مساء امس الخميس 13 شخصا من المدنيين وقوات البيشمركة واصيب 5 آخرون ، اثر هجوم نفذه ارهابيو تنظيم داعش على قريتين ضمن حدود قضاء مخمور، كما أعلنت مديرية الصحة في العاصمة اربيل.