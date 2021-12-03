من بينها مكافحة الفساد … الناتو يحدد 14 هدفاً لبعثته في العراق

كشفت بعثة الناتو في العراق، اليوم الخميس، عن وجود 14مهمة مشتركة في البلاد، من بينها مكافحة الفساد.

وقال قائد البعثة في العراق اللواء مايكل لوليسكارد: «اتفقنا مع وزارة الدفاع على بعض الأهداف بعيدة الأمد، وما الذي نريد أن نحققه.. لدينا مثلا بعض الأمور التقنية».

وأضاف «ولدينا 14 هدفاً طويل الأمد نعمل عليها من حيث التدريب ومن حيث إدارة الموارد البشرية، ومن حيث سلام وأمن المرأة، ومن حيث مكافحة الفساد وغيرها».

وتابع قائد البعثة «نأمل الآن أن يهزم داعش قريباً، وسيدخل العراقيون في مرحلة جديدة لا يكونون فيها بحالة حرب، فلقد كانوا في حالة حرب لسنوات عديدة، وهم الآن يدخلون في مرحلة جديدة خالية من الحرب».

من جانبه قال العقيد أندريا أروتمان كبير مستشاري حلف الناتو، إن «بعثة الناتو تتمثل في العراق بتوفير بناء القدرات، لذا تسعى إلى تحقيق إنجازات بعيدة المدى، لذلك نركز على هذا الأمر، وليس على الإنجازات قصيرة الأمد».

وأضاف «وبالتالي من المهم جداً إشراك نظرائنا العراقيين قدر الإمكان».

ويدعم حلف الناتو، العراق في تعزيز مؤسساته الأمنية والقوات المسلحة، لتحظى بقدرة أكبر على تحقيق الاستقرار في بلدهم ومحاربة الإرهاب ومنع عودة داعش، ولتحقيق ذلك، يقدم الناتو المشورة إلى المسؤولين العراقيين المعنيين في قطاعي الدفاع والأمن العاملين في وزارة الدفاع ومكتب مستشار الأمن الوطني ومركز العمليات الوطني التابع لرئيس الوزراء.

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