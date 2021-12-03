نيجيرفان بارزاني: ينبغي وضع حد نهائي للارهابيين وزيادة التنسيق بين الجيش والبيشمركة

أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية على حدود مخمور، والذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة، داعيا الى زيادة التنسيق بين الجيش والبيشمركة ووضع حد نهائي للارهابيين.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان ، «ندين بشدة الهجوم الوحشي الذي شنه الليلة الماضية إرهابيو داعش على السكان المدنيين في مناطق سركران وقرةجوخ التابعة لمخمور والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة إخوة من عائلة واحدة وإصابة عدد من المواطنين المدنيين بجروح، إلى جانب استشهاد عدد من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر منهم أثناء قيامهم بعملية مطاردة للإرهابيين».

وأضاف «نتقدم بتعازينا من أعماق القلب إلى عوائل وذوي الشهداء الشامخين ونتعاطف معهم من القلب ونشاطرهم أحزانهم، داعين الباري جل وعلا أن یتغمد أرواح الشهداء بعطفه ورحمته ويلهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى».

واستطرد رئيس اقليم كوردستان قائلا: «ان الهجمات والاعتداءات اليومية من جانب إرهابيي داعش، تستدعي الرد الحازم والعاجل واتخاذ ٳجراءات دفاعية وعسكرية صارمة من جانب العراق وٳقليم كوردستان لتضع حداً نهائياً للجرائم والعمليات الإرهابية».

وتابع «ولهذا الغرض، هناك حاجة عاجلة لمراجعة الأوضاع والقدرات العسكرية واتخاذ خطوات متسارعة وفورية لتحقيق تنسيق أكثر فعالية بين الجيش العراقي والبيشمركة بمشاركة ومساندة من التحالف الدولي، بما يضمن سد الفراغات الأمنية والعسكرية وخاصة تلك التي بين مواقع البيشمركة والقوات العراقية».

مختتماً بالقول: «على كل القوى والأطراف العراقية أن تدرك بأنه ما لم تتخذ العملية السياسية مسارها القويم ولم يستتب الأمن والاستقرار في البلد، سيستثمر الإرهابيون الوضع لصالحهم. لذا فإن الواجب الوطني الأول لكل العراقيين هو تخطي الخلافات السياسية وأن نعمل جميعنا معاً على مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار».

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