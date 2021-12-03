وزيرة الهجرة تستقبل المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي لبحث اوضاع النازحين في المخيمات

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڤان فائق جابرو، المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في العراق (WFP)، السيد علي رضا قريشي، لبحث أوضاع المتبقين في مخيمات النزوح، وسبل التعاون مع الوزارة.

وأشادت السيدة الوزيرة، ببرنامج الغذاء العالمي والخدمات التي يقدمها إلى النازحين في مخيمات النزوح، معربة عن شكرها لمسؤول البرنامج في العراق ولما يقدمه البرنامج من مساهمات نوعية في مركز الجدعة للتأهيل.

من جانبه، أثنى السيد قريشي، على دور وزارة الهجرة في تقديم جهود كبيرة لتأمين المعونات الغذائية للعوائل النازحة وحتى للعائدة منها إلى مناطقهم الأصلية، فضلا عن تحقيقها نجاحا كبيرا في اعادة النازحين لمناطقهم الاصلية وغلق المخيمات .

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