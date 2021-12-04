ادارة اربيل تصدر توضيحاً عن حادثة مباراة الشرطة

اصدرت ادارة نادي اربيل، بياناً بعد حادثة الاعتداء التي تعرضت لها جماهير نادي الشرطة في ملعب فرانسوا حريري ضمن دور الـ16 من كأس العراق.

وقال رئيس النادي وليد عارب في بيان إن “جمهور نادي الشرطة قام بتحطيم المقاعد المخصصة لهم وقذفها في وسط الملعب في الوقت الذي كان مشجعو نادي أربيل يحيّون فيه اللاعبين على أدائهم في المباراة وتحقيقهم الفوز”.

وأضاف أن “جمهور نادي أربيل ردوا على رمي المقاعد، برشق قناني الماء للجمهور المنافس”، مشيراً إلى أن “الأسايش تدخلوا لفض الشجار بين جمهوري الناديين”.

وأكد عارب أن “ما حصل هو شغب بين الجمهور ولا علاقة له برفع العلم العراقي لا من قريب ولا من بعيد”، مشدداً على “وجود محاولات من البعض لتشويه الحقائق وتحريفها للعب على الوتر الوطني والقومي”، مؤكداً ان “العلم العراقي مرفوع في غرفة رئيس نادي أربيل وفي كل مكان في الإقليم وليست لدينا أي حساسية تجاه ذلك”.

وتابع أن “نادي الشرطة قدم اعتذاره لنادي أربيل على قيام مشجعيه بتحطيم المقاعد وفي المقابل اعتذر الأخير عما حصل وتم حل الأمر ودياً”، لافتاً إلى “التوجه حالياً للاجتماع مع الهيئة الإدارية لنادي الشرطة لتطييب الخواطر كنوع من الضيافة كون النادي موجوداً في أربيل”.

وانتهت المواجهة بفوز نادي اربيل بركلات الترجيح والتاهل لربع نهائي المسابقة. انتهى/ 25 ل

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط