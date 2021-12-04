البحرين تستنكر هجوم مخمور وتصفه بالعمل الإرهابي الجبان

استنكرت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الجمعة الهجوم الذي استهدف مخمور وأسفر عن استشهاد 10 من البيشمركة و3 مدنيين.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إنها تستنكر “الهجوم الإرهابي الذي استهدف” قرية خدر جيجة الواقعة عند سفح جبل قره جوخ في محيط مخمور.

وأعربت الوزارة عن “بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان”.

وأكدت الخارجية “تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب حفاظًا على أمنها واستقرارها”.

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