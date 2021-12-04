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التحالف الدولي يجدد التزامه بمحاربة تنظيم الدولة في سوريا والعراق

التحالف الدولي يجدد التزامه بمحاربة تنظيم الدولة في سوريا والعراق

اجتماع لكبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة المصغرة للتحالف الدولي في بروكسل ـ قنا

إسطنبول ـ متابعات

جدد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة التزامه بهزيمة التنظيم بالتعاون مع شركائه في سوريا والعراق، داعيا الدول إلى استعادة المقاتلين المحتجزين شمال شرقي سوريا.

وخلال اجتماع لكبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة المصغرة للتحالف الدولي في بروكسل أمس، أعرب “المبعوث الأميركي الخاص للتحالف غودفري عن التزام التحالف المستمرّ بحملة هزيمة داعش إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والقوى الشريكة الأخرى التي تواصل التصدّي للتهديد الذي يشكّله التنظيم”.

وحثّ المبعوث الخاص غودفري في بيان “دول المنشأ الأخرى على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة تأهيلهم ومقاضاتهم عند الضرورة”.

وبما يخص العراق، أكد شركاء التحالف عن دعمهم للانتخابات العراقية الأخيرة والجهود المستمرّة لتشكيل حكومة جديدة وعبر التحالف عن أمله بمواصلة شراكته الاستراتيجية في القتال المستمر ضدّ داعش معها. وما يزال التحالف ملتزما بدعم قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البشمركة.

والجمعة، أفادت وزارة “البشمركة” في حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق بأن 13 من قواتها إضافة إلى 3 مدنيين قتلوا من جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم الدولة .

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وأضاف البيان أن التحالف “ما يزال ملتزما بتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحررة داعش، ومعالجة التحدّيات الأمنية الخطيرة لمقاتلي داعش المحتجزين في شمال شرقي سوريا وأفراد أسرهم في مخيمات النازحين“.

وأشار غودفري إلى تركيز التحالف على منع عودة ظهور التنظيم في العراق وسوريا، وأكد دعمه المستمرّ للاستفادة من جهود التحالف ضد تهديدات تنظيم الدولة المتزايدة في أماكن أخرى، مع التركيز على الجماعات التابعة للتنظيم في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وفي أفغانستان.

وأعلن نائب المدير السياسي الإيطالي لوكا فرانشيتي باردو والمبعوث الخاص غودفري عن إنشاء مجموعة تابعة للتحالف للتركيز على أفريقيا، وانضمام المغرب والنيجر إلى الولايات المتحدة وإيطاليا كرؤساء مشاركين في افتتاح المجموعة.

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