الكاظمي عن هجوم مخمور: لن يمر دون قصاص

“العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة”

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إن الهجوم الذي استهدف قرية خدر جيجة في محيط مخمور لن يمر دون قصاص.

وأسفر الهجوم الذي نفذه داعش الليلة الماضية عن استشهاد 10 من مقاتلي البيشمركة و3 مدنيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح.

وقال الكاظمي إنه “وفي الوقت الذي ينعى فيه السيد القائد العام للقوات المسلحة هؤلاء الشهداء الأبرار ويعزي أسرهم ومحبيهم بهذا الحادث، فإن سيادته يؤكد أن هذا الهجوم الغادر لن يمر دون القصاص العادل من المجرمين الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان”.

واكد الكاظمي أن “قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا الى جنب مع إخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق”.

وشدد على أن “العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل أو بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية”.

وشدد الكاظمي على “ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية”.