Posted on by

“المعادلات الجديدة”.. بارزاني والخنجر يبحثان الاوضاع في العراق وتهديدات الارهابيين

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مباحثات مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات وتهديدات الارهابيين.

وجاء في بيان لمقر بارزاني  ان بارزاني استقبل مساء السبت في منتجع صلاح الدين باربيل رئيس تحالف عزم خميس الخنجر ووفد مرافق له، مبينا ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات وتهديدات الارهابيين.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا الآراء بشأن انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في شهر تشرين الاول الماضي والمعادلات السياسية الجديدة في العملية السياسية العراقية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close