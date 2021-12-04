“المعادلات الجديدة”.. بارزاني والخنجر يبحثان الاوضاع في العراق وتهديدات الارهابيين

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مباحثات مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات وتهديدات الارهابيين.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ان بارزاني استقبل مساء السبت في منتجع صلاح الدين باربيل رئيس تحالف عزم خميس الخنجر ووفد مرافق له، مبينا ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات وتهديدات الارهابيين.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا الآراء بشأن انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في شهر تشرين الاول الماضي والمعادلات السياسية الجديدة في العملية السياسية العراقية.