بيان أميركي بعد تصعيد داعش لهجماته في العراق

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عن “قلقها العميق” إزاء التصعيد المستمر لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، في جميع أنحاء العراق، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس.

وأعرب البيان عن تعازي واشنطن لأسر الضحايا والجرحي في الهجوم الذي وقع أمس في منطقة مخمور وأودى بحياة 10 من البيشمركة وثلاثة مدنيين.

وجددت واشنطن التزامها بدعم قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة، في الوقت الذي تواصل القتال ضد داعش.

وفجر الجمعة، أسفر هجوم للتنظيم في قضاء مخمور عن مقتل 13 شخصا على الأقل، هم ثلاثة قرويين وعشرة جنود من قوات البيشمركة.

وشهدت مناطق محاذية لإقليم كردستان العراق تصاعد نشاط داعش خلال أقل من أسبوع، وقبل هجوم أمس، قتل خمسة من البيشمركة وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم العسكرية، ليل السبت- الأحد.

ويستهدف التنظيم من حين لآخر مواقع عسكرية ونفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بحياة ثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.

يذكر أن تقريرا للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي أشار إلى أن “تنظيم الدولة الاسلامية يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا”.