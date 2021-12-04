بيان الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين لأستشهاد كوكبة من قوات البيشمركة البطلة.

استمرار للجرائم التي ترتكبها عصابات داعش الارهابية ضد شعب كوردستان وقوات البيشمركة البطلة ، قامت قوة من مسلحي التنظيم الإرهابي ليلة الخميس بالتعرض لقوات البيشمركة في قرية(خدر جيجه) التابع لقضاء مخمور ما ادى الى استشهاد وإصابة عدد من قوات البيشمركة الابطال والمدنيين العزل من ضمنهم ثلاثة اشقاء .

نحن في الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين إذ ندين وبأشد العبارات هذا العمل الاجرامي الجبان ، نطالب القوات العراقية الاتحادية وقوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات البيشمركة و وضع الخطط العسكرية المشتركة المحكمة الكفيلة بسد الثغرات أمام نفوذ العصابات الارهابية في المناطق المتنازع عليها لوضع حد لتلك الجرائم البشعة التي ترتكبها تلك العصابات الاجرامية.

وفي الوقت الذي نعزي عوائل الشهداء بهذا المصاب الجلل نسأل المولى عزوجل أن يتغمد شهدائنا برحمته الواسعة ويسكنهم فردوسه الأعلى ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مع امنياتنا للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

عاشت قوات البيشمركة البطلة الدرع الحصين للدفاع عن سيادة وكرامة الوطن والشعب و الموت

للقتلة و الإرهابيين الجبناء.

الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين

بغداد في ٣ كانون الأول ٢٠٢١

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