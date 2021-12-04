صحة الكرخ / اختتام المؤتمر العلمي السنوي الدولي العاشر لدلئرة صحة بغداد الكرخ بمشاركة كبرى الشركات العلمية الراعية للمؤتمر

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ المؤتمر العلمي السنوي الدولي العاشر و الذي عقد تحت شعار ( لمجتمع معافى) برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) و على قاعات فندق بابل في بغداد و بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الراعية و اطباء و باحثين من جامعات و مؤسسات طبية عراقية مختلفة و مشاركة دولية و عالمية من الباحثين من امريكا و بريطانيا و تركيا و اذربيجان و لبنان و فلسطين و الاطباء و الباحثين المغتربين و تم تسجيل (١٣٢) بحث علمي متنوع و اقامة ورش العمل و مجموعة من المحاضرات العلمية



و اوضح المدير المفوض لشركة MPC تركواز و مكتب يونيفرسال العلمي الراعي و الداعم البلاتيني للمؤتمر الاستاذ (يشار محمد سعيد) تعد مشاركتنا و رعايتنا للمؤتمر شرف كبير و نحن من الداعمين و الراعين للمؤتمرات و الندوات العلمية بشكل دائم التي تنظمها دائرة صحة بغداد الكرخ و وزارة الصحة و مديريات الصحة في جميع المحافظات مضيفا ” لدينا عدة وكالات لمجموعة من الشركات العالمية

حيث تعد شركة Turkuaz Medical (M.P.C) من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المطهرات و المعقمات و المواد الطبية الاستهلاكية التي تلائم الاستخدام في جميع المؤسسات الصحية مثل المستشفيات بكافة اقسامها (صالات العمليات ، العمليات الجراحية ، غرف العناية المركزة ، ردهات الحروق ، الطوارئ ، ردهات المرضى ، المختبرات ، العيادات الاستشارية) و قطاع الصناعة الدوائية و غيرها من المجالات الطبية مضيفا تتميز الشركة بخبرة كوادرها العلمية و العملية الواسعة في اقسام الانتاج و البحث و التطوير الخاص بها حيث بدأت شركة تركواز انتشارها و مبيعاتها على الصعيد الدولي منذ عام ٢٠٠٤ لتغطي اكثر من (١٢٥) دولة حول العالم و على مستوى خمسة قارات و بإستراتيجية اعمال تركز على جانب التصدير بنسبة (٧٥ %) ، مؤكدا تم تصنيف الشركة كواحدة من اقوى الشركات المصنعة للعلامات التجارية الخاصة سواء في السوق المحلية او الدولية من خلال تحقيقها قدرات عالية في البحث و التطوير و حصولها على العديد من الشهادات التي جعلتها من اكبر الشركات المصنعة و المعتمدة للمنتجات التي تغطي جميع مجالات الاستخدام في التطهير و التعقيم في اوربا و المصنفة منتجاتها من ضمن المجموعات التي تقدم نتائج فعالة جدا في قطاعات عدة مثل قطاع الاستخدام الطبي (البشري ، البيطري) و قطاع الصناعات الدوائية

و اضاف سعيد قمنا بتجهيز دائرة صحة بغداد الكرخ و اغلب مديريات الصحة و المستشفيات في عموم العراق بالاجهزة و المعدات الطبية و مواد التعقيم و التعفير و بالاخص خلال فترة تفشي جائحة كورونا و نحن مستمرين في دعم المسيرة العلمية و رفد المستشفيات بالاجهزة و المعدات الطبية و الادوية و مواد التعقيم .

و في ختام المؤتمر تم تكريم مجموعة من الاطباء و الباحثين و المختصين من كافة الملاكات الطبية و الصحية و الساندة بالاضافة الى تكريم ممثلي الشركات الراعية بدرع المؤتمر .

اعلام صحة الكرخ

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