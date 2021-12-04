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قيادة العمليات المشتركة العراقية تبحث مع وفد البيشمركة خطط مواجهة الإرهاب

قيادة العمليات المشتركة العراقية تبحث مع وفد البيشمركة خطط مواجهة الإرهاب

بحثت قيادة العمليات المشتركة العراقية مع وفد أمني يمثل قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق اليوم خطط مواجهة الإرهاب.

وأفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الجانبان ناقشا سبل التنسيق بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في المناطق المشتركة ، في مواجهة الاعتداءات الإرهابية.

وكانت قد أعلنت وزارة البيشمركة الكردية في العراق، يوم الجمعة، مقتل 7 من قواتها في كمين نصبه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة أربيل .
وقالت الوزارة – في بيان  – “شن إرهابيو داعش أمس قرية خضرجيجة بالقرب من جبل قرچوج، بهجوم الوحشي استهدف المدنيين، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر” .
وأضافت أن قوات البيشمركة تمكنت من السيطرة على الوضع في وقت قصير وملاحقة الإرهابيين، ومن ثم نفذت عملية تمشيط في المنطقة، تعرضت خلالها إحدى مركبات البيشمركة لكمين نصبه إرهابيو داعش، ومقتل 7 من القوات”.
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