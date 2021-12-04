“لن ننتظر”.. مسرور بارزاني يتفقد محور مخمور ويؤكد: سنسرّع خطواتنا لحماية جميع أراضي كوردستان

وجّه باتخاذ كل مايلزم للدفاع عن هذه المناطق

“سنسرّع خطواتنا ولن ننتظر، وقد وجّهتُ وزارة البيشمركة بتوفير كل احتياجات قواتها، ونحن في حكومة إقليم كوردستان لن نقصر، وسنوفر كل ما هو ضروري لحماية هذه الحدود”

تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 3 كانون الأول (ديسمبر) 2021، الخطوط الدفاعية الأمامية لقوات بيشمركة كوردستان في محور مخمور، واجتمع مع عدد من قادة البيشمركة ووجّه وزارة البيشمركة وقادتها بالقيام بكل ما يلزم للدفاع عن هذه المناطق وحماية مواطنيها من هجمات إرهابيي داعش واعتداءاتهم.

وبعد ذلك، أدلى رئيس الحكومة بتصريح لوسائل الإعلام أعرب فيه عن تعازيه لعوائل وذوي الشهداء، وأشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي واتخاذ خطوات سريعة لسد الثغرات الأمنية القائمة بهدف منع تكرار مثل هذه الهجمات والكوارث.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد بأن البيشمركة ستواصل الدفاع عن جميع أراضي كوردستان، وأعرب عن أمله بأن تتقدم القوات العراقية بقوة أكبر وأن تسرّع خطوات تنسيقها. وأوضح أن إقليم كوردستان طالب مراراً بضرورة تلبية احتياجات البيشمركة، إلا أنه وللأسف، لم يتم لغاية الآن، تسليح البيشمركة وتوفير متطلباتها من أجل التصدي لإرهابيي داعش. وقال: “أدعو مجدداً قوات التحالف والحكومة الاتحادية والسيد رئيس الوزراء، لتوفير احتياجات البيشمركة لحماية قواتها وحماية هذه الحدود”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه يتعين زيارة هذه المناطق للوقوف على الإهمال الحاصل فيها والعمل على إنهائه، وأردف قائلاً: “سنسرّع خطواتنا ولن ننتظر، وقد وجّهتُ وزارة البيشمركة بتوفير كل احتياجات قواتها، ونحن في حكومة إقليم كوردستان لن نقصر، وسنوفر كل ما هو ضروري لحماية هذه الحدود”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لم يكن هناك تعاون كافٍ لملء الثغرات الأمنية الحاصلة في تلك المناطق بالرغم من اتخاذ بعض الخطوات الرامية لإنشاء لواءين مشتركين لهذا الغرض

وأكد رئيس الحكومة: “لكن إلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد، ولن ننتظر، فسلامة وحماية أرضنا وأمتنا هي قبل كل شيء، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك”.

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