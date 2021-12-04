نخبة من السينمائيين الايرانيين والاجانب ينقلون خبراتهم في ورش “سينما الحقيقة”

ضمن فعالياته الهادفة إلى تعزيز وتطوير وتبادل الخبرات السينمائية لاسيما في مجال السينما الوثائقية، يقدم مهرجان سينما الحقيقة ورش عمل يلقيها 6 من نخبة السينمائيين الإيرانيين لنقل الخبرات عبر الإنترنت.

وأفاد مركز تنمية وتطوير السينما الوثائقية، ان عدد من ورش العمل التدريبية سيقدمها متخصصون من ايران ودول وأخرى في مجالات السينما الوثائقية، بهدف توسيع خبرات ومدارك صناع هذا النوع من السينما وتوجيههم نحو تعلّم أهم مبادئ صناعة الفيلم الوثائقي.

وستُعقد الورش بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصص للافلام الوثائقية.

ومن ايران يقدّم 6 سينمائيين بارزين ورش العمل بمن فيهم: احمد ضابطي جهرمي، دكتر احمد الستي، محمدرضا عباسيان، سعيد فرجي، مهدي آزادي و حميد نجفي راد.

وينقل احمد ضابطي جهرمي لطلاب ورش العمل في مهرجان سينما الحقيقة الخامس عشر خبراته عن الفيلم الوثائقي الهجين، في حين سيتحدث احمد الستي بورشة عمل حول موضوع الافلام الوثائقية التشاركية (يمتزج فيها الوثائقي والروائي والفني). بينما سيكون موضوع “إعداد وإنتاج الأفلام الوثائقية في الازمات” هو عنوان ورشة يقدمها الايراني محمدرضا عباسيان، في حين سيقدم سعيد فرجي ورشة عمل حول التوثيق في المناطق الحربية، كما سيقدم مهدي ازادي ورشة يشرح فيها حول التصوير في السينما الوثائقية، وسيكون موضوع المونتاج في السينما الوثائقية محور ورشة يقدمها السينمائي حميد نجفي راد.

ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من “سينما الحقيقة”برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر 2021.

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