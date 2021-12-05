إطلاق شعار مئوية الدولة العراقية

أطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار شعار مئوية الدولة العراقية، تزامناً مع الحفل المركزي الذي تنظمه الوزارة في العاشر من الشهر الجاري.

ويتكون الشعار من ثلاثة أجزاء رئيسة تمثل: العلم العراقي، والنجمة السومرية، وشجرة النخلة.وجرى تصميم الشعار باستعمال الحرف السومري كعنصرٍ محوريٍّ يجسد حضارة العراق وأصالته، ويرمز إلى أهم ما قدمته هذه البلاد إلى البشرية عبر اكتشافها للكتابة.

وتعلو الشعار العلامة السومرية (نجمة عشتار)، وهي نجمة ثمانية تشير إلى جهات الكون، وتعبر عن الشمول، وكان لها ارتباط وثيق بمعتقدات السومريين آنذاك، بينما تم تدوير شعار الإله آنو، “وفق المعتقدات السومرية”، ليمثل النخلة العراقية التي تشير إلى الارتقاء والشموخ وتعكس خصوبة أرض الرافدين وتجددها.

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