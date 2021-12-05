الإختصار مسار!!

منذ قرون بعيدة قال أجدادنا : “خير الكلام ما قل ودل” , وبرز فيهم أعلام إتخذوا منهج الإختصار أسلوبا لنقل المعارف ونشر العلوم , وكان ذلك في زمن لا يعرف من وسائل الإتصال التفاعلية غير الكلام المكتوب على الورق الشحيح النادر آنذاك.

أدرك أجدادنا أهمية الإختصار في الكلام المنطوق والمكتوب , وكأنهم يدركون ما يحي العقول ويشدها إلى التفاعل والإبداع.

وأكثرهم في مقدمات كتبهم يجتهدون في الإيجاز , ويبتعدون عن الإسهاب والإطناب , ويحاولون إسعاد القارئ بما يكتبون لا تدويخه وإزعاجه وتنمية عدم حبه للقراءة.

أجدادنا يختصرون , ويلظمون كلماتهم على السطور كأنها حبات اللؤلؤ وخرز الجمان , فيصنعون منها عقدا معرفيا بهيا.

فالكلمة عندهم غالية , وذات قيمة عالية , والعبارة تدل على فكرة عامرة بالحيوية , والقدرة على التفاعل الأصيل مع الحياة.

وكلما إزدادت قيمة الكلمة إجتهد المبدعون بوضعها في مكانها , والإعتزاز بدورها وتأثيرها في العقول والقلوب.

وتجدنا بعد إنشار الورق وتنوع وسائل الكتابة صرنا نبذّر الكلمات وننثرها , وصار شعارنا “مجرد كلام” , اي أن الكلام بلا قيمة ولا تأثير في الحياة , فهو مجرد أصوات فارغة وكلمات مكتوبة بلا غاية أو مأرب.

وفي زمن توفر أدوات الكتابة السهلة , أصبحنا نحسب حشو الصفحات كتابة أو تأليف الكتب بأنواعها , بلوغ المراتب العلوية في الكتابة , وصارت تجارة الكتاب شائعة , فالمطابع تطبع , والناشر يقبض الثمن , أما قيمة المكتوب وتأثيره ودوره في الحياة فلا معنى له ولا نظر.

فالكم شائع والنوع ضائع واختلط الغث بالسمين , وتوجه الناس إلى الكتابة والنشر لتصريف الطاقات المكبوتة , والإخفاقات والإنكسارات المتراكمة , وبهذا الإنحراف التعبيري تتوهم الأجيال بأنها تقدم شيئا , وتنجز مالم تستطع إنجازه في ميادين أخرى.

والعلة يكمن جوهرها بضياع قيمة العلم ودوره في حياتنا , فلو أن عقول الشباب قد توجهت للعلم والمشاريع الإبداعية المنبثقة عنه , لتغيرت أوضاع الرؤى والتصورات , ولآدركنا أن علينا أن نحترم الكلمة , ونكتب بجدية وإجتهاد , وقدرة على التعبير الواضح اللازم للتفاعل المنير مع العصر.

فكم كتبنا ونشرنا , وكأننا نكتب على وجه الماء , ونطعم الريح كلمات كأنها الهباء المنثور.

وتلك محنة أمة توطنها المهجور , وماعادت ترى بعيون عصرها , وتبحث في نفايات العصور.

فهل من كلمة صافية , وهل سنكتب بموجب إرادة الإختصار؟!!

د-صادق السامرائي

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