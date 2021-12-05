ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بعد التغلب على ريال سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد فوزاً مستحقاً وثميناً على حساب نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب ” أنويتا “.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 39 نقظة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي لديه لقاء مؤجل، في حين تجمد رصيد سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق فينيسيوس جوينور، في الدقيقة “47”، بعد عمل مشترك مع يوفيتش، قبل أن يسدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء

وفي الدقيقة “57” سجل لوكا يوفيتش هدف ثاني، بعد ركنية حولها كاسيميرو براسية، ثم تابعها يوفيتش برأسية أخرى في الشباك.

يذكر أن المباراة شهدت إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة “17”.