مدينة تكنولوجية وبحيرة اصطناعية في أور التاريخية

بغداد: سعد السماك

طرحت هيئة استثمار ذي قار مشاريع عدة لتطوير المحافظة والمدينة الأثرية أور، كاشفة عن تخصيص منطقة لتشييد مدينة تكنولوجية لإنتاج أنواع متعددة من التقنيات، وتستقطب موجود المخزون الإبداعي.

وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة،: إن هذه المنطقة الالكترونية سوف تكون ريادية لانتاج الهواتف الذكية واللوحيات والروبوتات وأجهزة الكمبيوتر وقطع غيارها والكاميرات في العراق. واستذكر الحصونة، أن للعراق سابقة نوعية بالمنطقة من خلال تأسيس شركة الصناعات الإلكترونية (IELI) عام 1973 لتعمل في قطاع الأجهزة والمعدات التكنولوجية.

وأوضح أن مدينة الناصرية التكنولوجية التي من المقرر أن تشيد على مساحة 100 دونم، تمثل إحدى نتائج الدراسات التي قدمتها الهيئة في مبادراتها الاستثمارية، مشيرا الى أن المشروع سيعزز الابتكار التكنولوجي ونشر منتجاته في بلد مثل العراق الواعد بسوق مفتوحة لاستخدام المنتوجات.

وأضاف الحصونة، أن الهيئة حصلت على موافقة محافظة ذي قار بتخصيص منطقتين وطرحهما فرصا استثمارية، الاولى بمساحة 100 كلم قرب مركز الناصرية متخصصة بالصناعات الالكترونية والمكتبية والورقية، والثانية بمساحة 15 ألف دونم تقع خارج التصميم الأساس لمركز الناصرية متخصصة بالصناعات الثقيلة والخفيفة والملوثة، مبينا أن الهيئة افتتحت موخرا مشاريع استثمارية عدة، أبرزها مصنعان لصناعات الحديد الصناعي والإنشائي، وكذلك مصنع للانابيب والاصباغ.

وكشف عن إعداد مجموعة مشاريع استثمارية وأخرى بتمويل حكومي لتطوير وإعمار مدينة أور التأريخية استنادا للصلاحيات الممنوحة للهيئة في الأمر الديواني 38 لسنة 2021، منوها بأن الحكومة الاتحادية خصصت مبالغ لتطوير وترميم بيت النبي إبراهيم (عليه السلام) والطرق السالكة حوله، إضافة الى تطوير مكان إقامة الإمام علي عليه السلام خلال مروره بمدينة أور متوجها الى الكوفة.

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