وفاة أقدم ضبّاط الجيش العراقي

عمان – رند الهاشمي.. رحل في احد مستشفيات الاردين ، فجر امس الفريق الركن المتقاعد عبد الجبار رحيم الاسدي عن عمر يناهز المئة عام. وبذلك يعد الاسدي اقدم ضباط الجيش العراقي، كما كان اقدم وزير عراقي على قيد الحياة وكان الراحل قد تخرج في الكلية الملكية العسكرية عام 1949، وكان برتبة رائد ركن أواخر سنة 1958 . وشغل منصب مدير الحركات العسكرية، ثم شغل منصب آمر كلية الأركان للفترة من 21 كانون الأول 1 974 لغاية 14 آب 1976، وكان حينها برتبة لواء، وقائد الفرقة الثانية، كما شغل منصب معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات.و شغل منصب وزير النقل والمواصلات للمدة من 27 تموز 1982 حتى آذار 1987.

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