التحالف الدولي ينفي وقوع انفجارات قرب قاعدة التنف

نفى التحالف الدولي بقايدة الولايات المتحدة وقوع اي انفجارات قرب قاعدة التنف التي تتمركز فيها قوات امريكية عند المثلت الحدودي بين العراق وسوريا والاردن

وكان التلفزيون السوري قال ان انفجارات عدة وقعت داخل قاعدة التنف العسكرية في ريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية في حين اكد المرصد السوري وقوع انفجارين قويين هزا منطقة الخمسة وخمسين في البادية ن المقابلة لقاعدة التنف

وقال المرصد ان طيران مروحي تابع للتحالف الدولي حلق في أجواء المنطقة قبل وقوع انفجار متوسط الشدة اعقبه انفجار آخر هز المنطقة التي تتمركز فيها فصائل مسلحة موالية للحكومة السورية