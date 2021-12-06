«الديمقراطية»: الشهيد محمد نضال موسى مثال ساطع للعزيمة الوطنية لشبابنا الفلسطيني

■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيد الفتى محمد نضال موسى

(15 عاماً) بطل عملية طولكرم، بأنه واحد من أبناء شعبنا الأصلاء الذين باتوا على قناعة أن المقاومة وحدها، هي السبيل إلى التحرر من الاحتلال وطرد الإستيطان.

وقالت الجبهة لقد أدى الشهيد البطل في عمليته الشجاعة دوراً مهماً في رسم مستقبل شعبنا، الذي لن تصنعه سوى كرامته الوطنية، بديلاً لإستجداء الحلول من الولايات المتحدة أو غيرها من عواصم الغرب. وأكدت الجبهة أن الحل الوطني لقضيتنا يصنعه شعبنا، رجاله ونساؤه، وشبابه وفتيانه، في مجرى النضال العام الذي تشكل المقاومة عنوانه البارز.

وقدمت الجبهة تحياتها الحارة إلى عائلة الشهيد البطل وإخوانه، وأكدت أن دماءه الغالية التي روت أرض فلسطين سوف تنبت عواصف وزوابع ومن شأنها أن تكنس الاحتلال والإستيطان، وترسم لفلسطين إستقلالها وكرامتها الوطنية.

وختمت الجبهة بإدانة سياسة الاحتلال باللجوء إلى القتل الفوري، وقالت إن هذه السياسة وخلافاً لما يعتقده وزير الحرب الإسرائيلي، لن تجدي نفعاً بل من شأنها أن تسعر نيران المقاومة وتقرب اليوم الذي سيقف فيه مجرمو الاحتلال خلف قضبان المساءلة القانونية■

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط