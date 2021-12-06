الصحة تبدد المخاوف بشأن أوميكرون: أعراضه أخف

بغداد: شذى الجنابي

بددت وزارة الصحة المخاوف بشأن خطر المتحور الجديد (أوميكرون)، وذكرت أن الاعراض المسجلة به في بعض البلدان هي أخف من شدة السلالة الاصلية، بينما أكدت قدرة مختبراتها على تشخيصه عند دخوله البلاد.

وقالت الدكتورة سارة عبد الرحمن الخفاجي، المتخصصة بمجال الفيروسات في المختبرات العامة للوزارة : إن “البلدان التي سجلت حالات إصابة بالمتحور الافريقي المتطور (اوميكرون) لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن، أو حالات تستدعي دخول العناية المركزة

أو استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، وهذا ما اكدته منظمة الصحة العالمية”.

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