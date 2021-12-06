تشافي يخفق في امتحان بيتيس

مدريد: أ ف ب

مُني برشلونة بخسارته الاولى في حقبة مدربه الجديد تشافي، وذلك على يد ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في عقر دار النادي الكاتالوني ملعب “كامب نو”، ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الاسباني لكرة القدم أمس السبت.

وبعدما استهل مشواره التدريبي الجديد مع “البلاوغرانا” بانتصار على إسبانيول 0-1 ثمّ فياريال 1-3 في الدوري، إضافة الى تعادل سلبي أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، فشل تشافي في تحقيق فوزه الثالث تواليا وسقط في الامتار الأخيرة أمام ضيفه بيتيس بعد هدف لخوانمي في الدقيقة 79.

وتعد هذه النتيجة قاسية بالنسبة لتشافي لكونها جاءت في معقل النادي الكاتالوني، وربما ستشكل الخسارة ضربة موجعة للفريق قبل مواجهته المقبلة أمام بايرن ميونخ الالماني في مسابقة دوري الأبطال الأربعاء المقبل.

وفي لقاء اخر حقق اشبيلية فوزا مهما على حساب فياريال بهدف مقابل لاشيء وضعه ضمن الفرق المنافسة على اللقب، حيث بات يملك 31 نقطة.

ويقدّم إشبيلية موسما مميزا حتى الآن بقيادة المدرب جولين لوبيتيغي، كما أنّ رابع الموسم الماضي، ينافس ايضا بقوة على جبهة دوري أبطال أوروبا .

وجاء هدف الفوز لإشبيلية مبكرا عن طريق لاعب الوسط أوكامبوس إثر كرة رأسية وضعها في الزاوية اليمنى عقب تمريرة عرضية لمواطنه ماركوس أكونيا في الدقيقة (16).

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