قادة الاطار التنسيقي يزورون الصدر في الحنانة الثلاثاء

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اجتماع جديد سيجمع قادة الاطار التنسيقي للقوى الشيعية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقر اقامته في الحنانة

وقالت المصادر إن قادة الإطار التنسيقي سيزورون الصدر في مقر إقامته بمنطقة الحنانة يوم الثلاثاء بهدف اكمال الحوارات المتعلقة بملف الانتخابات البرلمانية ونتائجها

وكانت نتائج الاجتماع الاول بين الصدر وقادة الاطار التنسيقي عكست خلافات عميقة عندما غرد زعيم التيار الصدري قائلا لا شرقية ولا غربية بل حكومة أغلبية وطنية ليؤكد مجددا رفضه دعوة الطرف الآخر لتشكيل حكومة توافقية