وزارة البيشمركة تعلن تفاصيل هجوم داعش على قواتها قرب كركوك: الوضع تحت السيطرة

وذكرت الوزارة في بيان، “ليلة 5/6 كانون الاول 2021 اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم”.

وأضاف “نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم عناصر التنظيم سواتر البيشمركة المتواجدة في قرية قره سالم قرب بلدة التون كوبري- بردى- ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة.

وبهذا الخصوص، قال المصدر إن الاشتباكات تسببت ثلاثة عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب، وإصابة اخرين.