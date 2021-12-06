وزارة عراقية تعلن الحاجة لـ8 الاف درجة وظيفية.. اكثر من نصفها لشريحة مهندسين

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن حراكها لتعديل رواتب أصحاب العقود، مؤكدة حاجتها الى 8 آلاف درجة وظيفية.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح (5 كانون الاول 2021)، إن “وزارة الزراعة تطالب منذ سنوات بتخصيص درجات وظيفية لها، إلا أن الموازنات السابقة خلت من التعيينات، باستثناء درجات الحذف والاستحداث في العام 2016″، لافتا الى أن “الوزارة طالبت بتخصيص درجات وظيفية في موازنة العام المقبل للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين لاسيما أن الأطباء البيطريين لديهم قانون التدرج البيطري”.

واضاف الجبوري، أن “الوزارة تحتاج الى تعيين 5 آلاف مهندس زراعي و 3 آلاف طبيب بيطري”، مبينا أن “درجات الحذف والاستحداث تم تحويلها الى مجلس الخدمة الاتحادي حسب حاجة الوزارة من الدرجات”.

وبشأن العقود أوضح، أنه “تم رفع أسماء جميع المتعاقدين وفق القرار 315 لسنة 2019 من أمضى 5 سنوات فأكثر إلى مجلس الخدمة الاتحادي لغرض التثبيت، أما بقية العقود أقل من 5 سنوات فتم رفع اسمائهم الى وزارة المالية لغرض تعديل رواتبهم وفق تعليمات قانون 315 لاجل تعديل رواتب العقود”.

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