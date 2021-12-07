أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الخسارة امام قطر

أكد مدرب المنتخب الوطني بتروفيتش ، ان قرار استمراره مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة مرهون بالاتحاد العراقي.

وقال بتروفتيش في المؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخبنا الوطني أمام قطر، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، “انا فخور بما قدمته مع المنتخب العراقي ولا استطيع تقديم الاعذار عن ما حصل في البطولة”، مبينا ” قدمنا مباراة جيدة أمام قطـر طوال (80) دقيقة، وقضية استمراري مع المنتخب ستحدد لاحقاً “.

وأضاف: أن “قرار استمراري مع المنتخب العراقي في الفترة المقبلة مرهون بالاتحاد العراقي”، مؤكدا: “لا امتلك عقد مع المنتخب العراقي وعقدي الحالي هو نفسه كمدرب مساعد للمدرب السابق ادفوكات” .

وتابع: “تواجدت كمدرب العراق في البطولة بسبب عدم القدرة على التعاقد مع مدرب جديد، بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق بطولة كاس ألعرب” .

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني بشار رسن، أن “الانهيار البدني والتمركز الخاطئ وترك الفراغات الكثيرة في المناطق الدفاعية وراء الخسارة امام قطر”، مبينا ان اللاعب العراقي عندما تستقبل شباكه هدف يهجم وينسى الواجبات الدفاعية مما يترك فراغات خلفه”.

واضاف: “نعتذر للجمهور العراقي الذي يساندنا بجميع المباريات، الا انه هذه هي أمكانية اللاعب العراقي”.

وكان منتخبنا الوطني قد ودع منافسات بطولة كأس العرب بعد خسارته الكبيرة أمام قطر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم على ستاد البيت، في الجولة الثالثة والاخيرة من مرحلة المجموعات.

وسجل هدفي المنتخب القطري كل من المعز علي في الدقيقة 81، وأكرم عفيف في الدقيقة 84، وحسن الهيدوس في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز رفع العنابي رصيده الى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند نقطتين في المركز الثالث.

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