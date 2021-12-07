الصحة العالمية: العراق مهدد بانتشار كبير لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاحد، من ان العراق معرض لانتشار أكبر لفايروس كورونا.

وقال ممثل ورئيس بعثة المنظمة في البلاد أحمد زويتن، إن “وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية استعدتا لإمكانية دخول متحور جديد او الموجة الرابعة من الوباء خصوصا بعد حلول فصل الشتاء”.

وأوضح ان “تأخر الوصول الى معدلات أعلى من التلقيح يساعد على امكانية دخول متحورات جديدة وانتشار اكبر للفايروس”.

وأضاف أن “المنظمة وبعد ان لاحظت قصورا من قبل المواطنين في الإقبال على منافذ التلقيح، اطلقت حملة موسعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتلقيح نحو 40% من المواطنين، لان المعدلات ليست بالمستوى المطلوب وما زالت تتراوح بين 11 و12% من عموم المواطنين”.

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