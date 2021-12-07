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الفتح : الهجمات الاخيرة “رسائل امريكية” لبقاء قواتها في البلاد

اتهم تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجمات والتفجير التي يشهدها العراق مؤخراً، معتبرا إياها “رسائل امريكية” لبقاء قواتها في البلاد.

وقال القيادي في التحالف حامد الموسوي، في تصريح ان “الخروقات الأمنية والأعمال الإرهابية سواء في محافظتي كركوك وديالى، أم اليوم في محافظة البصرة، هي رسائل أمريكية للضغط من أجل عدم سحب القوات القتالية المحتلة للأراضي العراقية، مع قرب انسحاب هذه القوات وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن”.

وأضاف “على الجميع الحذر من تكرار هذه الخروقات في مدن عراقية أخرى، فالرسائل الأمريكية، والتي هي رسائل موت، ربما ترتفع في قادم الأيام ويبقى هذا العمل هو للضغط على بقاء القوات الامريكية في العراق، لكن هذا الأمر لن تقبل به القوى السياسية الوطنية وكذلك فصائل المقاومة العراقية”.

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