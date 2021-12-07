اللجنة المنظمة لـ”كأس العرب” تكرّم المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

استضافت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2021™ فعالية خاصة بمناسبة باليوم العالمي للتطوع، في مركز الدوحة للمعارض بالدوحة، بحضور أكثر من ألفي متطوع من المشاركين في دعم العمليات التشغيلية خلال البطولة.

حضر الفعالية السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، والسيد كولين سميث كبير مسؤولي البطولات والفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمدير العام لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأشاد السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، بجهود المتطوعين في كأس العرب ودورهم الفعال في نجاح البطولة، وقال: “يشكل المتطوعون عنصر هام في الأحداث الرياضية الكبرى، وهم ملح البطولة والخط الأول في التعامل مع الجمهور، ويدركون جيداً أهمية مساهمتهم في مختلف عمليات البطولة.”

ووجه الخاطر الشكر للمتطوعين على جهودهم المستمرة في خدمة المشجعين، وإسهامهم في إيصال رسالة قطر من خلال تنظيم كأس العرب. وأضاف: “نثمّن المساعي الكبيرة للمتطوعين من داخل قطر وخارجها، الذين يخوضون هذه التجربة انطلاقاً من رغبتهم في المساعدة، وحرصهم على المشاركة الإيجابية، ويسرنا استضافة هذه الفعالية تقديراً لهم، ونتطلع للمضي قدماً وتحقيق مزيد من النجاح كفريق عمل واحد.”

وحظي المتطوعون بفرصة التقاط صور تذكارية مع كأس البطولة الذي سيتوج المنتخب الفائز باللقب في 18 ديسمبر، عقب جولة ترويجية للكأس بدأت قبيل انطلاق البطولة في 30 نوفمبر الماضي، وشملت عدداً من المدارس وأبرز المعالم السياحية والتجارية في أنحاء قطر.

وتشهد بطولة كأس العرب مشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع من 92 دولة، لتقديم الدعم للعديد من الجوانب التشغيلية من بينها إصدار التذاكر والتصاريح، وعمليات الأمن والسلامة، وخدمات المشجعين.

وأعرب المتطوعون عن اعتزازهم بالمشاركة في دعم العمليات التشغيلية خلال كأس العرب التي تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأكدوا أن التجربة أسهمت في إكسابهم العديد من المهارات والخبرات في مختلف المجالات المتعلقة باستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأشادت السيدة رشا القرني، مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2021™، بالدور الحيوي للمتطوعين وأثرهم الإيجابي في إنجاح جهود تنظيم البطولة. وقالت: “بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع؛ يسرنا توجيه التحية والتقدير لآلاف المتطوعين من أنحاء العالم، والذين يواصلون جهودهم في تنظيم نسخة متميزة من كأس العرب.”

وأعربت القرني عن اعتزازها بجهود المتطوعين وما أظهروه من التزام وتفانٍ في العمل خلال البطولة، والذي يشكل مصدر إلهام للكثيرين وحافزاً للتطوع والمشاركة المجتمعية البنّاءة. وأضافت: “بذل المتطوعون أقصى ما لديهم وأكدوا مجدداً كفاءتهم في أداء مهامهم بإتقان، وهو ما يستحق منا كل إشادة وتقدير.”

وأكدت القرني على أهمية كأس العرب كمنصة هامة للارتقاء بـ الجاهزية والاستعدادات المتواصلة لاستضافة كأس العالم 2022. وتابعت: “تسهم البطولات الكبرى بدور هام في اختبار مختلف العمليات التشغيلية، بينما تتواصل جهودنا على الطريق لاستضافة نسخة تاريخية من مونديال كرة القدم بعد أقل من عام.”

وأشارت القرني إلى أن استضافة قطر للمونديال المرتقب تستدعي الاستعانة بعدد كبير من المتطوعين لتقديم الدعم اللازم في كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم بالحدث الرياضي الأبرز في العالم. وأضافت: “من المقرر أن يشارك أكثر من 20 ألف متطوع في مونديال قطر 2022، ولا شك أن الكثير من المتطوعين حالياً في كأس العرب، يواصلون رحلة التطوع لتنظيم بطولة عالمية مبهرة العام المقبل.”

حبيب خلفان- قطر

من جانبه أعرب القطري حبيب خلفان، أحد المتطوعين الذين يقدمون الدعم الإداري لفرق العمل خلال كأس العرب، عن سعادته بتجربة التطوع ودورها في تطوير الشخصية وتعلم مهارات جديدة. وقال: “أسهمت مشاركتي في الأعمال التطوعية للبطولة في تشكيل شخصيتي وتعزيز ثقتي بنفسي، وأتاحت لي الاحتكاك بالعديد من الجنسيات التي تعلمت منها الكثير وأثرت خبراتي، وهو السبب الذي يحفزني لمواصلة العمل التطوعي.”

مريم صالحي- المغرب

ووصفت مريم صالحي، متطوعة مغربية مقيمة في قطر، تجربتها في التطوع خلال بطولة كأس العرب بالفرصة التي أتاحت لها المجال للتواجد داخل استادات البطولة والاستمتاع من أرض الحدث بالأجواء الاحتفالية، ما شكل مكافأة رائعة بالنسبة لها. وأضافت: “أعتبر مشاركتي في الأنشطة التطوعية شرفاً كبيراً أتاح لي تقديم المساعدة للمشجعين، والتمتع بأجواء لم اختبرها من قبل، وستبقى محفورة في ذاكرتي.”

ألفارو باستور – المكسيك

وقال المتطوع ألفارو باستور، الذي حضر من المكسيك للتطوع في بطولة كأس العرب، أن حبه لكرة القدم وشغفه بها، هو الدافع وراء التطوع في البطولة التي تجمع المشجعين من أنحاء العالم العربي، معرباً عن تطلعه للمشاركة في دعم الجوانب التشغيلية لكأس العالم المرتقبة والتي ستكون بطولة لا تضاهى بكافة المقاييس.

وأضاف: “تعجبني القوة التي تتميز بها كرة القدم وقدرتها على التأثير في الناس من حول العالم، و تغمرني مشاعر السعادة لمشاهدة الشعوب من مختلف القارات، تجتمع معاً في مكان واحد للاحتفال بشغفها بهذه الرياضة المذهلة.”

وأكد باستور أن الانضمام لفريق المتطوعين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أتاح له التعرف عن قرب على أسلوب الحياة والثقافة القطرية، وزيارة العديد من المعالم التاريخية والسياحية الرائعة.

أندريه هيرنانديز- كوستاريكا

من جهته أعرب المتطوع الكوستاريكي أندريه هيرنانديز عن فخره بدعم العمليات التشغيلية لكأس العرب، وسعادته باستكشاف ثقافات جديدة، مشيراً إلى أن البطولة تجربة فريدة توسع الآفاق وتتيح استكشاف مزيد من الأماكن، والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب.

وتابع: “أعتز بتجربة التطوع في بطولة مرموقة على مستوى المنطقة، والتي أتاحت لي الاطلاع عن كثب على الإمكانيات التي تمتلكها قطر على صعيد استضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.”

ومنذ إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث في 2018 عن فتح باب التطوع أمام الراغبين في دعم مشوار قطر نحو استضافة المونديال، استقبلت بوابة تسجيل المتطوعين أكثر من 400 ألف طلب للإسهام في تنظيم البطولة، والمشاركة في الأحداث الرياضية التي تنظمها قطر استعداداً للحدث التاريخي المرتقب في 2022.

ومن المقرر فتح باب التسجيل في برنامج التطوّع لكأس العالم FIFA قطر 2022™ أوائل العام المقبل عبر منصة التطوع الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).