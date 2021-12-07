بسم الله الرحمن الرحيم

انتكاسة (تحرير الاحواز 1980) .. (صدام وضباطه سنة..لشعب عربي شيعي شروكي بالاحواز)

لماذا شارك الاهوازيين في القتال ضد الجيش العراقي .. عندما تم تحرير الاحواز عام 1980.. رغم المد العام والنزعة لدى الشيعة العرب بالاحواز للاستقلال باقليمهم عن ايران وحتى ضمه للعراق.. والروابط المشتركة بينهم وبين العرب الشيعة بوسط وجنوب العراق.. وكراهيتهم للفرس.. لمعرفة ذلك علينا ان نعرف المعادلة المشوهة :

فصدام سني وضباطه من اهل السنة من المنطقة الغربية.. الذين يشعرون بالاستعلاء

والفوقية على العرب الشيعة بوسط وجنوب العراق بوصفهم (شروك ومعدان وروافض شيعة).. ونقلوا هذا الاستعلاء على العرب الشيعة بالاحواز.. وكذلك جاءت عمليات التحرير في وقت وصل (الخميني) لحكم ايران الذي خدع الشيعة عموما باطروحاته التي تبين بعدها انها (تستغل الدين والمذهب) بعيدا عن مصلحة الشيعة عامة والعرب الشيعة خاصة.. والغريب ان نجد (معارضة محسوبة شيعية بالعراق.. تستغل اقلية من السذج والعملاء المحسوبين شيعة عرب ليكونون مخالب للقتال لجانب ايران ضد العراق.. مقابل حاكم سني صدام وضباط سنة يحررون الاحواز ولكن عنجهيتهم وطائفيتهم افقدتهم القبول لدى العرب الشيعة بالاحواز)..

ولو كان من حرر الاحواز عام 1980 (زعيم عراقي عربي شيعي بضباط عرب شيعة)

لكان هناك تعاطفا كبيرا من قبل العرب الشيعة بالاحواز للمحررين وللجيش العراقي بضباطه العرب الشيعة وقائدهم العربي الشيعي.. لذلك نجد ايران والسعودية وبريطانيا تقف ضد حق العرب الشيعة بدولة لهم بمنطقة اكثريتهم او على الاقل اقليم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى، لان ذلك الاقليم سيكون مركز استقطاب لكل العرب الشيعة بالاحواز والمنطقة الشرقية من الخليج للانضمام للاقليم العربي الشيعي (السومري) بوسط وجنوب الرافدين..

علما تاريخ الاحواز هو تاريخ بلاد النهرين منذ السومرييين وحتى الآن

(فجغرافيا الاحواز وبيئتها، هي جغرافيا وبيئة وسط وجنوب العراق بأهواره وعربه الشيعة و(شط عربه). سكان الاحواز وثقافتهم ولهجتهم وثيابهم وعشائرهم، هي نفسها تماما في وسط وجنوب منطقة العراق. منذ الالف الثاني قبل الميلاد كان حضارة الاحواز هي الحضارة العيلامية الشقيقة للحضارة السومرية. وضلت الاحواز مرتبطة سياسية وحضاريا وسكانيا بالعراق. وعندما انتشرت المسيحية والثقافة السريانية (الآرامية) في ارض الرافدين، اصبحت مدينة (بيت عابات ـ جند شابور) الاحوازية مركز الثقافة السريانية الرافدينية، والتي رفدت ايران ثم العراق بزمن العباسيين بفطاحلة من العلماء والاطباء والشعراء المعروفين ومن ابرزهم شاعر بغداد (ابو نؤاس). ولا زال حتى الآن معظم سكان الاحواز مرتبطون عشائريا بعشائر وسط وجنوب الرافدين من العرب الشيعة)..

ان مشكلة الاحواز، اولا واخيرا، هي مشكلة العراق!!

اكثرية عربية شيعية تهيمن عليهم (مرجعية ايرانية) يتم ارسالها للاقامة بالنجف العربية الشيعية .. (فمنذ بداية المشاريع الاستعمارية في اواخر القرن التاسع عشر، قررت الدول الاستعمارية الكبرى، ولاسباب استراتيجية هم اعرف بها، ان تحرم العرب الشيعة من اي كيان سياسي مستقل لهم.. وتحرم العراق من أي منفذ بحري.. فالعراق هو البلد الخليجي الوحيد الذي لا يمتلك منفذا على البحر؟! فالكويت تركوها لتأخذ ثلاثة ارباع هذا المنفذ على الخليج. حتى شط العرب الذي هو شط عراقي مئة بالمئة، اعطوا نصفه الى ايران؟! ثم الذي زاد الطين بله، ان هذه(الاحواز) مثل(الكويت ) فيها منابع نفط، لو تركت للعراق، فأن هذا يتجاوز المعقول حسب المنطق الاستعماري الغربي!!)..

لذلك تامرت بريطانيا مع (ايران والسعودية والكويت).. لحرمان العرب الشيعة من حقهم بدولة

بالمنطقة.. فنجد 20 دولة من العرب السنة.. وعدة دول للاتراك باسيا الوسطى اضافة لتركيا ودولتين شيعيتان عجميتان (اذربيجان وايران) بالمقابل يحرم 45 مليون عربي شيعي من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم من البحرين مرورا بالاحساء والقطيف لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

فتسمية (الاحواز)، هي تحريف لتسمية (الاحواض) الآرامية، من(حوض) و(هور)

((وهو المنخفض المائي. وحرفت الى(الاهواز) وحاول الايرانيون تفريسها الى(خوزستان) أي(حوضستان)!! واطلق عليها ايضا تسمية(عربستان). ضمت الاحواز الى ايران عام 1925م أي بعد الانقلاب الايراني على الحكم القاجاري حيث وصل الى السلطة رضا خان بهلوي الذي كشف عن أطماعه التوسعية في الأحواز كما أشار ذلك في مذكراتة).

عندها أعلن الشيخ خزعل مقاومته لسياسة رضا خان التوسعية وحدثت مصادمات بين الطرفين

(عام 1924م والتي دامت أكثر من شهر.. بعد ان عجز رضا بهلوي من اخضاع الاحواز للسيطرة الايرانية، اتخذ سياسة الخداع والحيلة تحت ستار تصفية الخلافات الاحوازية الفارسية وتنقية الاجواء وانهاء الخلافات بين البلدين من خلال المفاوضات بأشراف بريطانيا، ولكن الشيخ خزعل كان حذرا من تلك الدعوة الايرانية التي كان يتوقع منها شرا. لكن بريطانيا طمأنت الشيخ خزعل وتعهدت له ولامارته الاستقلال والحماية).

يبدو بريطانيا وايران كانو قد عقدوا العزم على انهاء الحكم المستقل في الأحواز وضمها بالقوة

(حيث كانت بريطانيا تأمل من ايران بهلوي ان تكون قاعدة بريطانية ضد النفوذ الشيوعي انذاك في روسيا البلشفية. ساد الامن والاستقرار بين الاحواز وايران فترة زمنية حتى جاءت المرحلة الاخيرة من تلك عملية التآمر في حفلة وداع الجنرال زاهدي الى طهران حيث قام الشيخ خزعل حفل بمناسبة وداع الجنرال فضل الله زاهدي، وفي منتصف الليل اقتحمت القوات الايرانية اليخت الخزعلى المرابط في شط العرب انذاك وتم اسر الشيخ خزعل العربي الشيعي مع ابنه الشيخ عبد الحميد ولي عهد الاحواز كان ذلك يوم 19 ابريل وقادوهما الى طهران واحتلوا الاحواز)..

واصبحت الاحواز في يوم 20 نيسان 1925 محتل احتلالا عسكريا شاملا

(مدعوما من بريطانيا، ولم تحرك الحكومة العراقية وباقي الحكومات العربية اي ساكنا بسبب تبعية تلك الحكومات للسياسة الاستعمارية. وبهذا انتهى الحكم الوطني في الأحواز وبدأت سياسة التفريس. وبقي الشييخ خزعل معتقلا في طهران حتى وفاته عـام 1936 م ولم يتنازل ابدا عن بلاده)..

واتبعت ايران سياسة تفريس الاقليم لتغيير طباعه السكاني:

(فجلبت الالاف العائلات من المزاعرين الفرس الى الاقليم منذ 1928 وكانت سرعة تكاثر هؤلاء اعلى من سرعة تكاثر العرب، وادى اكتشاف النفط في الاقليم عام 1908 الى توظين مئات الالاف من الفرس الى خوزستان مما غير التركيبة السكانية).. مما يوجب مستقبلا التطبيع الديمغرافي بالاحواز لطرد المستوطنين الفرس واعادتهم لداخل ارضيهم في بلاد فارس..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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