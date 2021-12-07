{حلم كلكامش} يعود إلى بلده العراق

بغداد: مهند عبد الوهاب

يعود، اليوم الثلاثاء، لوح كلكامش “الحلم”، بعد جهود استمرَّت سنواتٍ من أجل استرداده، فهذا اللوح الطيني سُرق في عام 1991، وجرى تداوله في المزادات ليدخل سوق الفن الأميركية في العام 2007، حتى صادرته وزارة العدل الأميركية في العام 2019 واستقرَّت به الحال في سفارة العراق بواشنطن، قبل أن يعود لبغداد على متن الطائرة الرئاسية مع أكثر من 17 ألف قطعة أثرية أخرى.

وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم قال في مؤتمر صحفي: إنَّ “هناك جهداً كبيراً لإعادة آثارنا بالتعاون مع المؤسسات الأخرى من بينها هيئة الآثار ووزارة الخارجية وسفاراتنا، أفضى إلى إعادة آلاف القطع، وأهمها لوح كلكامش والكبش السومري”.

وأضاف ناظم أنَّ “شعار هيئة الآثار هو الحفاظ على الآثار، وبعد خفوت كورونا سيتمّ استئناف نشاط البعثات التنقيبية”.

رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد، قال، : إنَّ “حلم كلكامش سيتمّ عرضه في وقت قريب مع مجموعة القطع المهمة التي تزيد على 17 ألف قطعة، استُعيدت مؤخراً من الولايات المتحدة”.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف: إنَّ اللوح سيصل إلى بغداد اليوم الثلاثاء، وستقيم الوزارة في مقرِّها حفل تسلم وتسليم مع وزارة الثقافة”.

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