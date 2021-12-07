شروق صباح نوري

ما بين قاصد وحادث

تعرض العراق الى ازمة تسببت في اختلال اسعار النفط الذي اثر بشكل مباشر على اقتصاد العراق جعلته يبحث عن مصادر أخرى لتوفير ايرادات الدولة.

ومن بين هذه المصادر التي من الممكن ان توفر ايراد للدولة الزراعة. وزارة الزراعة العراقية اعلنت في بداية العام عن تحقيق العراق للاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل منها الحنطة والشعير والرمان والطماطم وغيرها من المحاصيل.

حصلت حركة في اسواق العراق للخضار بعد هذا؛ الاعلان و انخفضت اسعار الخضروات نتيجة توفرها محليا لكن هذا الامر وعلى ما يبدو آثار غضب بعض من الذين يريدون سوء بالعراق واهله.

بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل وانتاج الدجاج الحي بدأت سلسلة من الحرائق المنظمة التي استهدفت بالتحديد المحاصيل المكتفي العراق منها.

وزير الزراعة العراقي في حديث له كشف عن استيراد العراق لمحصولي ( النبق و الثوم) من دول اقليمية بأسعار خيالة وايضا عرض احد التجار مبلغ من المال على وزير الزراعة مقابل السماح له بأستيراد بيض المائدة الفاسد اغلبه على الرغم من وفرة

هذه المنتجات محليا.

سلسلة الحرائق التي اجتاحت الحقول الزراعية تسببت في اثارة الرأي العام العراقي مشيرا الى ان في كل عام عند تحققيق الاكتفاء يتم حرق الحقول من اجل استيراد المحاصيل من الدولار لاقليمية،الفلاحين العراقيين بدروهم وجهوا نداء للحكومة من اجل

حماية حقولهم والمحافظة على الثروة الزراعية.

على ما يبدو ان هناك من يريد العراق ان يبقى يعتمد على استراده من دول الخارج وتحقيق الاكتفاء قد اضر بمصالحه لذلك لجأ الى حرق الحقول لكن هذه الافعال لن توقف عجلة الزراعة. طرق واسباب تضرر المحاصيل قد تكون مختلفة تارة تبني داعش

لحرق تلك المحاصيل وتارة أخرى الى الحرق وعدم معرفة الفاعل

وتارة الطيور!!!!!!التي اكلت اكثر من750طن من محصول

الحنطة من سايلو محافظة النجف بقيمة بلغت اكثر 400 مليون

مليون دينار. الحكومة العراقية يقع على عاتقها كشف المتسبب والمستفيد وجميع من له يد في حرق وتدمير المحاصيل الزراعية وتقديمهم للعدالة من اجل سلامة ارض العراق.

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