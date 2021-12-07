مفاوضات فيينا النووية…العودة إلى المربع الأول!

ساهر عريبي

اختتمت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 5+1 وسط أجواء من التشاؤم والقلق, عبرت عنها دول الترويكا الأوروبية( بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إضافة إلى الولايات المتحدة التي لم تنخرط في المباحثات بصورة مباشرة نظرا لرفض الإيرانيين أي لقاء مباشر مع المفاوضين الأميركيين.

تحمّل إيران الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة منذ أن سدد الرئيس السابق دونالد ترامب لكمة للاتفاق عام 2018 تركته مترنحا منذ ذلك الحين رغم الجهود التي تبذلها الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق لانقاذه من نهاية تسر أطرافا في المنطقة وتثير قلق أخرى.

يعود سبب القلق والتشاؤم الأوروبي الأميركي إلى تقديم طهران مسودة مقترحات تتعلق برفع العقوبات المفروضة عليها والعودة إلى التزاماتها ببنود الاتفاق الذي أبرمته عام 2015, الذي تخلت عن العديد من بنوده وأبرزها, تخصيب اليورانيوم بنسب عالية على العكس مما نص عليه الاتفاق الذي حدد سقف التخصيب عند 3.67% وهي النسبة التي تضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني.

ترى تلك الدول المتشائمة أن إيران ليست جادة في العودة إلى الاتفاق, فتلك المسودتين تعيد المفاوضات إلى ما كانت عليها قبل بدء الجولات الست السابقة في أبريل الفائت. فقد توصل المفاوضون إلى مسودة اتفاقات مع انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات في يونيو الماضي في عهد إدارة الرئيس السابق حسن روحاني نصت على رفع معظم العقوبات مع التزام إيران ببنود الاتفاق. اعتبر مسؤول أميركي أن طهران تراجعت عن كل الحلول الوسطى التي قدمتها في المحادثات السابقة, وفي الوقت ذاته تسرع إيران برنامجها النووي بطرق وصفها بالاستفزازية.

ولا تبدو هذه التطورات مستغربة! فمع تولي إبراهيم رئيسي المنصب خلفا لروحاني بدا واضحا للعيان أنه يتبنى مقاربة للمفاوضات تختلف عن سابقتها. كانت أولى بوادر ذلك تأخر إدارته في العودة للمفاوضات لنحو خمسة أشهر. فضلا عن ذلك أكد التزامه بالخط الذي وضعه المرشد الإيراني علي خامنئي وهو الرفع الكامل للعقوبات مقابل عودة إيران للالتزام ببنود الاتفاق. كما تريد إيران ضمانات لعدم إعادة واشنطن والانسحاب مرة أخرى من الاتفاق مثلما فعل ترمب. تعده الأطراف الأخرى سقفا عاليا, بينما يدور حديث عن اتفاق مرحلي ترفضه إيران.

وفي مقابل هذا الانسجام الإيراني في المواقف بين الرئيس والمرشد, لاتبدو إدارة الرئيس جو بايدن في موقف تحسد عليه, فهي تتبنى مقاربة مفادها أن الاتفاق مع إيران هو السبيل الأفضل لكبح طموحات إيران النووية, وهي المقاربة التي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015.

إلا أن هذه المقاربة غير مرشحة للصمود, فهناك عوامل ضاغطة كثيرة للتخلي عنها, هناك الكونغرس الأميركي يعارض فيه الجمهوريون وقطاع واسع من الديمقراطيين العودة للاتفاقية, وهناك المطرقة الإسرائيلية التي تضرب على رأس الإدارة الأميركية محذرة إياها من عواقب إحياء الاتفاق. وأما حلفاء أمريكا في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية والإمارات فيساورها قلق من برنامج إيران النووي.

ومما زاد في الطين بلة وصعّب رحلة العودة, هو أن إيران عززت من نفوذها في المنطقة سواء في سوريا التي يبدو أن المعركة حسمت فيها لصالح حليفها بشار الأسد, وفي لبنان حيث يهيمن حزب الله على البلد, وفي اليمن تعجز السعودية وحلفاؤها من حسم المعركة ضد جماعة الحوثي التي تتهمها بتلقي مساعدات من إيران رغم مرور نحو سبع سنوات على الحرب, وفي العراق ورغم النتائج الأخيرة للانتخابات العراقية فلايزال النفوذ الإيراني هو الأقوى والأرسخ في هذا البلد. طورت إيران كذلك من قدراتها الصاروخية ومن انتشارها الحربي في الخليج وفي بحر العرب ما يمنحها قدرة على وقف إمدادات النفط العالمية في حال تعرضها لأي هجوم.

نجحت إيران في تحقيق كل ذلك رغم خضوعها لعقوبات غير مسبوقة, فكيف إذا ما رفعت العقوبات عنها! تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن إيران ستستغل مواردها الاقتصادية وخاصة النفطية منها لتعزيز نفوذها في المنطقة الذي يعد كبيرا اليوم, وهو ما يفسر رغبة المفاوض الأميركي ومن ورائه الأوروبي في وضع نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي على بساط البحث في فيينا وهو ما ترفضه طهران مبدئيا.

وفي مقابل هذا القلق الأميركي والإقليمي فهناك رغبة في أروقة البيت الأبيض لرعاية الاتفاق الذي ولد برعاية ديمقراطية, وهناك تطلع أوروبي نحو السوق الإيرانية, وهناك أسعار النفط العالية التي ستسهم عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية في خفضها. وأما سياسيا فإن الحرب بالباردة بلغت أوجها بين الغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى, وبينهما التنافس الاقتصادي والعسكري بين الصين والولايات المتحدة. تحتفظ إيران بموقع لها في هذه المعادلات بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا.

تتشابك معادلات اقتصادية وجيوسياسية وعسكرية ما يضع مستقبل الاتفاق النووي أمام سيناريوهات عدة. أبرزها بقاء الوضع على ماهو عليه, أي تشديد للعقوبات وبالمقابل مضي إيران في تخصيب إيران لليورانيوم بنسب قد تصل إلى (90%) تجعلها قريبة أكثر من أي وقت مضى لإنتاج سلاح نووي. وفي حال حصول ذلك ستتغير موازين القوى في المنطقة ويتراجع دور إسرائيل باعتباره القوة النووية الوحيدة في المنطقة, وسيكون لمثل هذا التطور انعكاسات على القضية الفلسطينية وعلى الدور المرسوم لإسرائيل في المنطقة.

تحف بهذا السيناريو مخاطر عديدة, منها أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وكما استهدفت من قبل منشآت إيران النووية واغتالت عددا من علمائها, قد تلجأ إلى خيار ضربات أشد إيلاما للبرنامج النووي. وفي هذا الخيار مخاطر من بينها احتمالية دخول المنطقة في حرب مفتوحة بين إيران من جهة وحلفائها من جهة أخرى, ولعل المتضرر الأكبر في مثل هذه الحرب هي دول الخليج. فبعض هذه الدول لا تخفي رغبتها في وقف البرنامج النووي ولكن دون أن تتدخل بشكل مباشر.

ومن مخاطر هذا الخيار هو توقف إمدادات النفط العالمية في وقت وصلت فيه أسعار النفط إلى مستويات عالية بينما لا يزال الاقتصاد العالمي يئن من تداعيات جائحة كورونا. كما أن هذا الخيار يحرم الدول الأوروبية من السوق الإيرانية وخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

ولا يبدو سيناريو الحرب مرحبا به عند إيران رغم تهديداتها واستعدادها له, إيران ورغم الضربات الموجعة التي تلقتها من إسرائيل لم ترد عليها سواء داخل إيران أو في سوريا, فهي لا تريد أن تنجر لحرب مفتوحة قد تطيح بجميع المكتسبات التي حققتها في العقود الأخيرة.

أما السيناريو الآخر وهو رفع العقوبات كاملة والعودة إلى الاتفاق النووي وتقديم ضمانات أميركية بعدم الانسحاب منه فيبدو مستبعدا نظرا لحجم المتغيرات التي ظهرت منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق وبما يجعل هذه السيناريو شبه مستحيل.

ولذلك فمن الناحية الواقعية فإن سيناريو التوافق هو المرجح مع حاجة كلا الطرفين إليه, إيران تدرك اليوم بأن الإدارة الأميركية مكبلة الأيدي في الداخل ومن حلفائها بالخارج ولن تستجيب للمطالب الإيرانية. وبالمقابل تعلم الإدارة الأميركية بأن واشنطن تتحمل مسؤولية إدخال الاتفاق في هذا النفق المظلم بانسحاب الإدارة السابقة منه رغم التزام إيران ببنوده. ولذا فليس أمام الطرفين من خيار سوى خفض مستوى توقعاتهما. فطهران مطالبة بالاكتفاء بمطلب رفع العقوبات التي رفعت مع إبرام الاتفاق عام 2015, وأما العقوبات اللاحقة سواء تلك التي فرضها ترمب او الإدارة الحالية فيتم التوافق على رفعها باتفاق منفصل.

ولحين التوصل لمثل هذا الاتفاق المنفصل فإن إيران مطالبة بتسليم مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وبالعودة مستوى التخصيب الذي نص عليه الاتفاق , كما أنها مطالبة بوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة الداخلية والسماح لشعوب تلك الدول بتقرير مصيرها بعيدا عن السلاح ولغة الترهيب التي ينتهجها بعض حلفائها وخاصة في العراق.

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