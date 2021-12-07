وزير العدل يكاشف العرب بضرورة التعاون لاسترداد الأموال المهرَّبة

القاهرة: اسراء خليفة

وضع وزير العدل سالار عبد الستار ملفَّ استرداد الأموال العراقيَّة المهرَّبة، على طاولة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، مشدداً على ضرورة التعاون في هذا المجال من خلال إبرام الاتفاقات والمذكرات لاستعادة الحقوق وتقديم المعونة والمساعدة.

وقال سالار ، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الـ37 المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: إنَّ المؤتمر الذي عُقد في بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة يعد منطلقاً للتعاون في هذا المجال بين العراق والدول العربية لاسترجاع أمواله، مشيراً إلى أنَّ هناك تعاوناً كبيراً معنا في هذا المجال.

وأضاف أنَّ العراق ثبّت موقفه المساند لجميع الدول العربية، وحضوره ذو أهمية قصوى في جميع اجتماعاتها لاستعادة دوره، منوها بأنَّ هناك توصية من الحكومة العراقية تؤكد أهمية الجامعة العربية التي تعدّ “الأم للعرب” والجامعة لأبناء وطننا العربي الكبير وأساساً لحلحلة القضايا العربية على مختلف

المستويات.

وأشار إلى أننا في وزارة العدل العراقية وفي السنوات التي تولينا فيها مهام إدارة الوزارة تمكنا من الإعداد والتحضير لمؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بمشاركة أكثر من ثمانٍ من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، معرباً عن أمله في إبرام العديد من المذكرات والاتفاقيات في شتى المجالات القانونية والقضائية ومذكرات التعاون وتوحيد الرؤى والأهداف تجاه قضايانا المصيرية.

وأشار القاضي سالار إلى أنَّ مؤتمر بغداد بشأن استرداد الأموال المنهوبة خرج بتوصيات قيمة سوف تُعرض ضمن وثائق الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيُعقد في شرم الشيخ في المدة (13 _17 /12 /2021)، مما يؤكد في هذه الخطوة نجاح العراق بإيصال مطالبه لهذه المؤسسة

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