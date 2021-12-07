وزير النفط العراقي يكشف لأول مرة عن ضغوط للخروج من أوبك

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أن السعر الحالي للنفط غير ملائم للمنتجين، متوقعًا أن يعود للاستقرار خلال الأشهر المقبلة، ليستقر البرميل فوق 75 دولارًا.

جاء ذلك في لقاء تليفزيوني لفضائية العراقية الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، حيث تطرق لعديد من الملفات المهمة في قطاع الطاقة.

وقال عبدالجبار: إننا “كبلد عضو في أوبك نهدف إلى استقرار كمية المعروض بالنسبة لكمية المنتج.. واستهداف سعر معين للنفط صعب جدًا نظرًا لمتغيرات سياسية واقتصادية ودولية”.

وأضاف أن منظمة أوبك تعمل منذ أبريل/نيسان 2020 وحتى اليوم بصورة ممتازة “وتحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي وتحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين”.

وأوضح وزير النفط العراقي أن تحالف أوبك+ لن يجتمع مرة أخرى (في ديسمبر/كانون الثاني الجاري) قبل 3 أسابيع أو أكثر.

جاء ذلك في حين كانت هناك توقعات باجتماع التحالف مرة أخرى، بعد أن أشار في بيانه إلى أن “يظل الاجتماع في حالة انعقاد، انتظارًا لمزيد من تطورات جائحة فيروس كورونا، ومواصلة مراقبة السوق عن كثب، وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر”.

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