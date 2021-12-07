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ولي العهد السعودي يصل إلى عُمان.. وتوقيع 13 مذكرة تفاهم بين الرياض ومسقط

ولي العهد السعودي يصل إلى عُمان.. وتوقيع 13 مذكرة تفاهم بين الرياض ومسقط Content

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عُمان حيث كان باستقباله، السلطان هيثم بن طارق، في مستهل جولته الخليجية الإثنين.

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن وصول محمد بن سلمان إلى عُمان وذكرت أن سلطان البلاد كان باستقباله.

ويبدأ ولي العهد السعودي جولة خليجية من المفترض أن تشمل قطر التي سيزورها لأول مرة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

ووقعت مسقط والرياض 13 مذكرة تفاهم في مشروعات ضمن القطاعات الاقتصادية، إذ وقعت عدد من الشركات التي يملكها جهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص مذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

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